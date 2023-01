Projektová příprava a stavba objektu, kde je 22 bytů pro 25 obyvatel, netrvala ani dva roky. Impulsem byla informace, že v roce 2021 bude možné na podobné stavby žádat o dotace. "Začaly být dotační tituly, tak jsme se rozhodli. My jsme takoví akční," usmívá se starostka Božena Kudláčková, ale vzápětí zdůrazní, že je to možné především díky práci celého zastupitelstva, které se dokáže shodnout.

Dům nabízí 19 bytů pro jednotlivce a tři pro dvojice. Součástí každého bytu je koupelna spojená s WC a kuchyňský kout. V přízemí patrového objektu je třeba i velká společenská místnost. A jak upozorňuje Božena Kudláčková, objekt na okraji obce se nachází mezi rybníčky nedaleko lesa.

Přes padesát milionů

Celkové náklady byly přes 52 milionů korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj pomohla 12 miliony, 30 milionů činí úvěr ze státního fondu podpory investic a zbytek nákladů se doplatil z rozpočtu obce. Bydlení je určeno především pro seniory 65+, kteří splní několik podmínek, například nevlastní nemovitost. "Stavět jsme začali v září 2021 a kolaudovali jsme 30. října 2022. Přihlášky zájemců jsme přijímali od jara 2022," přibližuje jednotlivé kroky starostka Dubného a připojuje, že bydlení je určeno nejen pro obyvatele Dubného a okolí. Nájemníci jsou třeba z Křenovic nebo Jaronic, které pod Dubné patří. "Volají někteří zájemci i do budoucna," naznačuje Božena Kudláčková, že časem možná obec vytvoří nějaký pořadník.

Dubné má 1740 obyvatel a patří k němu kromě výše zmíněných vesnic ještě Třebín. Investice se z čistě finančního hlediska obci nevrátí, ale podle Boženy Kudláčkové je smysluplná. "Tohle je služba lidem. Jsem toho názoru, že obec má sloužit. Nájmy jsou zastropované. Jsme ale dostatečně velká obec, můžeme si to rozpočtově dovolit," říká Božena Kudláčková s tím, že podobné seniorské zařízení je také vkladem do budoucnosti.

Zastupitelé se nehádají

A starostka ještě jednou připomíná, že předpokladem rychlé realizace byla shoda v zastupitelstvu. "Celých sedmnáct let se nehádáme, sedneme a prostě se domluvíme. Zastupitelé jsou úžasní, je to tady takhle léta, je to největší klenot obce," zdůrazňuje o svých kolezích ve vedení obce Božena Kudláčková.