"Čtyři roky trvalo vyřizování stavebního povolení, pak přišel covid. Teď je ale vše jasné: otevřeme v září příštího roku," říká podnikatel Petr Beneš se svou ženou, který si Háječek jako budějovický rodák už před mnoha lety oblíbil. "S manželkou jsme nastudovali každou drobnost vztahující se k tomuto místu. Dokonce jsme se přestěhovali do bytu nedaleko altánku, abychom se mu mohli náležitě věnovat," zmiňuje s tím, že náklady na rekonstrukci přesáhnou tři miliony korun.

A na co se těší, až bude kavárna hotova? "Na radost a spokojenost všech, kteří k nám zavítají na kávu při procházce parkem. Také bychom si přáli, aby město dalo park do pořádku. Že konečně zmizí oplocení planetária, kde jsou překrásné stromy, a prostor bude přístupný veřejnosti. Těším se prostě na to, že park ožije a vrátí se mu kabát jedinečného místa, které bylo nejvíce navštěvované za dob, kdy se lidé potkávali."