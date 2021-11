V Hořicích mají velké plány. Změnit faru na muzeum a pořídit nové zvony

Hořické náměstí má takový sešup, že je náměstím s největším převýšením (60 metrů) v republice. Na něm najdete stupňovitě sedm kamenných navzájem propojených kašen, což je unikát. A uprostřed náměstí k nebi ční zachovaný kamenný pranýř, který je nejstarší v České republice.

Ne nadarmo jsou Hořice na Šumavě nazývané Brána Šumavy. Zatímco v krajině pod Hořicemi často v zimě není po sněhu ani památky, vyjedete nahoře z Hořic, a kolem vás je bílo. Stejně tak se rázem mění i charakter krajiny, která nahoře jako by mávnutím kouzelného proutku nabyla šumavského rázu.

To svažité hořické náměstí je postupně čím dál krásnější. Jako první do krásy rozkvetly staré kamenné kašny. „Původně jich tu prý bývalo devět,“ říká starosta Martin Madej. „Všech sedm kašen jsme postupně zrestaurovali, takže vypadají jako nové a fungují. Každý rok jsme rekonstruovali jednu až dvě s pomocí dotací od ministerstva kultury.“ Předtím byly kašny natolik zřízené, že ani moc nebyly vidět. “Vypadaly příšerně,“ potvrzuje starosta. „Z poloviny byly zasypané, rozpraskané, když kašna tekla, tak to za minulého režimu zalili betonem, byly strašně poškozené. Ve dvou vůbec nebyla voda.“ Nyní je kaskáda kašen ozdobou centra městyse. Letos se podařilo zrekonstruovat další kus náměstí – jeho druhou polovinu i chodník a prostranství před kostelem.

V příštím roce budou Hořičtí slavit 750 let od první zmínky o obci (1272). „Při té příležitosti bychom chtěli vyhlásit sbírku na zvony do našeho kostela, protožev roce 1942 byly zrekvírovány pro válečné účely,“ říká Martin Madej. „Máme ve věži jeden pořádný funkční zvon, dva další jsou takové prapodivné ocelové. Jak mi vysvětlil zvonař, ty tři zvony musí být vyrobeny pořádně, aby zněly sehraně. A díky sbírce bychom mohli dva nové zvony koupit.“ Kromě toho v Hořicích nyní dokončují opravy místních komunikací.

A leží před nimi velký úkol. Hořice mají ještě další unikát – tím jsou Hořické pašijové hry. Hořice by se v té souvislosti měly v roce 2023 stát místem konference Europassionu, a to bude spojeno s velkou slávou a událostí. S otevřením nového muzea.