Horní Planá – Různé typy povrchů z různých dob a problémy s dopravou. To jsou hlavní důvody chystané rekonstrukce.

"Současné povrchy náměstí jsou z různých materiálů a období. My je chceme nyní sjednotit," říká starosta Jiří Hůlka. | Foto: Deník/Jan Houska

Podrobně nám záměr městského úřadu popsal hornoplánský starosta Jiří Hůlka.

„Problémy s dopravou jsou tady letité. Chceme dle norem zkonstruovat nové parkovací plochy a vybudovat nové přechody pro chodce a chodníky napříč parkem,“ uvádí. „Také chceme sjednotit všechny plochy. Máme tu různé asfalty a různé druhy dobových dlaždic,“ dodává s tím, že sjednocujícím prvkem bude kámen. Zároveň zdůrazňuje, že chystané práce se v žádném případě nedotknou stávajících stromů.

„Tu krásnou zeleň, kterou zde máme, bychom chtěli naopak doplnit o několik stromů,“ vysvětluje starosta.

Zastupitelstvo Horní plané již nechalo vypracovat studii revitalizace náměstí. Do konce tohoto roku by se chtěli shodnout na všech úpravách. Po následném připomínkování ze strany občanů by měl následovat projekt pro územní rozhodnutí.

Studii si mohou místní občané aktuálně prohlédnout v samoobsluze v dolní části náměstí – a také na webových stránkách města.

Radnice vítá připomínky a návrhy, které může veřejnost zaslat elektronicky na mu@horniplana.cz, nebo doručit písemně na Městský úřad Horní Planá.

Náměstí v Horní Plané má jedenadvacet tisíc metrů čtverečních a je například třikrát větší než třeba náměstí ve Frymburku. Z velké části jej tvoří zelené plochy s kašnami a jinými odpočinkovými a dekorativními prvky. Jeho budoucí novou podobu si užijí nejen místní obyvatelé, ale i desetitisíce turistů, kteří ročně do Horní Plané přijíždějí.