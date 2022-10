Kanonýr Kordík je postrachem soupeřů, přidal dalších 10 gólů!

Uskupení dlouholetého starosty Jiřího Hůlky PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I získalo čtyři mandáty. K nim připojila jeden mandát také formace PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II s lídrem Františkem Kundrátem. Po jednom mandátu dále mají Stabilita pro Horní Planou s Michalem Huszárem a KSČM s Eliškou Neumann.

Jednání o koalici jsou tedy na ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU I. „Ještě není nic rozhodnuto,“ sdělil Petr Šimák. „Ustavující zastupitelstvo bude ve středu 19.10. A tam teprve se rozhodne. Dohodnuto ještě není nic. Jednání pořád pokračují.“

Toto uskupení vstoupilo minulé volební období do komunální politiky jako nováček. Letos už připravilo pro volby uskupení dvě, podobně jako to dělá PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ, a vyplatilo se jim to. „Ano, poučili jsme se, tak jsme šli do voleb se dvěma,“ přitakal Petr Šimák. „Abychom také měli nějakou váhu a měli víc šancí.“

Škoda za 700 tisíc. Žhář v Krumlově zapálil dvě Mitsubishi, neviděli jste ho?

Uskupení PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ nyní tedy připadne úloha opozice. „Povolební situace se vyvíjí tak, jak voliči rozdali karty,“ konstatoval starosta Jiří Hůlka. „Tady v Plané ale nikdy žádná opozice nebyla, protože tady se nikdy velká politika nedělala. Opozice je pro takovouto obec nevhodné slovo. Spíše jde o to, aby Horní Planá dál prosperovala, jako tomu bylo posledních 28 let. Stejně pak musí všichni spolupracovat, protože jak se říkávalo: Kanalizace není ani levicová, ani pravicová. Ta buď je, nebo není.“