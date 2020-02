"Jde o meziobecní spolupráci, kdy v prosinci místní Spolek ochotných dobrovolníků odehraje venkovní divadelní představení Živý betlém v Dolňáku a na oplátku udělá Masopustní sdružení Dolní Dvořiště u nás masopust," říká starosta Horního Dvořiště Zdeněk Kemény.

Masopustníky celý den provázela dechová kapela Jihočeská muzika. Vše vypuklo ve 13 hodin před obecním úřadem. Masopustní průvod v čele s hejtmanem Vladimírem Pechou žádal o povolení. "To jsem jim nakonec udělil," říká starosta. Následoval průvod vsí od domu k domu, koledovalo se, tančilo, hodovalo, pilo. Zhruba v 17 hodin se celý průvod přesunul na nádraží do sálu, kde veselice pokračovala maškarním plesem. Až do 21 hodin hrála Jihočeská muzika, kterou pak vystřídala místní kapela BIG – Bejvalej IG-ELIT. K vidění byla spousta masek a pro návštěvníky byla připravená bohatá tombola. Zábava pokračovala až do tří hodin do rána.