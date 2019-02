Český Krumlov – Pochází z oblasti kolem San Franciska, ale nový domov našel Kristian Farell v Českém Krumlově.

Oldřiška Baloušková ve Štafetě Deníku zpovídá svého manžela Kristiana Farella. | Foto: Archiv

Ve Štafetě Deníku Kristiana Farella zpovídala jeho manželka Oldřiška Baloušková.

Do Českého Krumlova jezdíš od roku 1998 a máš tady trvalé bydliště od roku 2004. Jak se ti tady žije? Je to tady pro tebe jiné než v oblasti kolem San Franciska, kde jsi vyrostl? Pokud ano, v čem?



Ano, určitě je to dost jiné. Hlavní rozdíl je pro mě ve vnímání času a v tempu života. V San Francisku a jeho okolí je rychlejší tempo života a lidé jsou více zaneprázdněni. Tady čas proudí pomaleji, alespoň co se týče mého vnímání času. Je zde určitá atmosféra života mimo proudění času, která je spojena s tím, že člověk bydlí na místě s tak starými kořeny a s kořeny, které jsou hodně viditelné.

Co je tady pro tebe náročné?



Bezesporu jazyk. Nemám talent na jazyky a čeština je pro mě hodně těžká. Také se mi stýská po rodině a přátelích, s nimiž jsem vyrůstal.

Je zde pro tebe něco snadnějšího než v Kalifornii?



Krumlov je klidnější a bezpečnější místo na výchovu dětí než většina míst v Kalifornii. Je to tady jako v pohádce. Mám moc rád krásnou architekturu Krumlova a jeho kouzelnou atmosféru. Také mě moc baví vzít kolo a jet s dcerou vlakem na Šumavu nebo do jiných koutů zdejší nádherné přírody. V Kalifornii moc nefunguje veřejná doprava. Mám moc rád zdejší vlaky a mista, kam se s nimi mohu dostat. Nejezdím moc rád autem a tady ho nepotřebuji, což je fantastické. V oblasti San Franciska se člověk bez auta bohužel neobejde, protože hodně míst je mimo dosah veřejné dopravy. Taky je skvělé bydlet v centru Evropy a moci odtud cestovat po celém kontinentu.

Chtěl bys ještě něco dodat, co se týče rozdílu mezi těmi dvěma místy, které jsou tvým domovem?



To nejlepší a to nejnáročnější, co se týče tohoto místa, je pro mě spojené se skutečností, že tato země byla po 40 let za takzvanou železnou oponou. Tato izolace zde uchovala určité kouzlo, které se ztratilo z jiných míst. A zároveň je díky ní pro mě zde trochu frustrující přístup k zákazníkům a také byrokracie.

Podařilo se ti v Krumlově najít práci, která tě baví?



Protože jsem v Kalifornii pracoval jako profesor filmu na univerzitě v San Francisku, bylo pro mne zpočátku náročné najít podobnou práci tady v Krumlově. Teď učím intenzivní kurzy filmu na FAMU, takže tam jsem vždy tři dny v kuse a pak se zase vracím do Krumlova. V Krumlově taky učím angličtinu a dělám filmy.

Co se týče filmu a fotografie, na čem tady pracuješ a co jsi konkrétně v této oblasti dělal v San Francisku?



V San Francisku jsem dělal filmy a instalace zaměřené na krajinu té oblasti. Tady mě fascinuje intenzita ročních období. V San Francisku jsou vlastně jen dvě roční období: období zimy, kdy prší, a období léta, kdy je teplo a sucho. Protože jsou roční období pro mě něco nového, tak je hodně silně prožívám a zkoumám s pomocí kamery. V zimě mě například fascinuje krása obrazů, které vytváří mráz.

Chtěl bys na závěr ještě něco dodat?



Jen to, že jsem velmi vděčný, že žiji v tak krásném a neobyčejném městě, jako je Krumlov.