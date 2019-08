Kaplice - Vedení města Kaplice se obává, že hrozí zánik finančního úřadu. Úřad totiž zahájil optimalizaci. Stejně to ale začínalo i na úřadě katastrálním, o který pak Kaplice přišla.

Město Kaplice. Ilustrační foto. | Foto: archiv

Změny činnosti 34 svých územních pracovišť připravuje finanční správa v rámci zvýšení efektivity. To znamená, že chce snížit počty pracovníků a snížit náklady. První vlna se uskutečnila už v roce 2016 u 23 územních pracovišť. Protože se to osvědčilo, budou nyní na řadě další. Mezi nimi také Finanční úřad v Kaplici. Co to bude konkrétně znamenat, se dozvídají starostové obcí a měst v těchto dnech.