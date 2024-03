Vzdělávání nekončí dosažením dospělosti. Tímto heslem se řídí i v Kaplici, kde se začátkem března zahájila tamní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště společně se svými partnerskými organizacemi 2. ročník Měsíce vzdělávání dospělých. Při té příležitosti byli oceněni také významní pedagogové kaplického školství. Podrobnosti přiblížila ředitelka školy SOŠ a SOU Kaplice Zdeňka Lovčí.

Ze slavnostního zahájení 2. ročníku Měsíce vzdělávání dospělých v Kaplici a předání ceny Ferdinanda Kindermanna významným pedagogům kaplického střední školství. | Foto: Se svolením SOŠ a SOU Kaplice

„Jde se o projekt, jehož motto nabízí všem dospělým zajímavé aktivity, témata, kterými mohou zaplnit svůj volný čas,“ vysvětlila s tím, že do projektu, který podporuje Jihočeský kraj, se zapojily ZUŠ Kaplice, ZŠ Fantova Kaplice, ZŠ Omlenická, Kaplice, ZŠ Školní Kaplice, KIC Kaplice, Úřad práce, VŠE Jindřichův Hradec, Kabinet Kaplice, Městská knihovna Kaplice. „Mám velkou radost, že se i letos naši partneři rozhodli jít do toho s námi, že spolupracujeme, že sdílíme zkušenosti, že jsme našli společný zájem, že se setkáváme. Je to velmi příjemné, že organizace z jednoho města a okolí se společně podílejí na tomto zajímavém projektu.“

Každá instituce si pro zájemce z řad dospělých připravila semináře, workshopy, dílny zaměřené jak odborně, tak kreativně nebo sportovně A nabídka je opravdu pestrá. Můžete si protáhnout tělo na hodině jógy, naučit se připravovat japonské suši či se vzdělat v oblasti ekonomické, 3D tisku. Věnovat se můžete i výtvarným a hudebním činnostem. Většina akcí je pro veřejnost zdarma.

U příležitost slavnostního zahájení 2. ročníku Měsíce vzdělávání dospělých byla udělena i cena Ferdinanda Kindermanna významným pedagogům kaplického střední školství. Toto ocenění začala škola udělovat v minulém roce v souvislosti se 70. výročím založení středního školství v Kaplici. A proč právě cena Ferdinanda Kindermanna? Farář F. Kindermann založil totiž v Kaplici v poslední čtvrtině 18. století tzv. Musterschule, ve které se uplatňovaly nejnovější pedagogické metody vycházející částečně již z poznatků evropského reformátora Jana Amose Komenského.

V tomto roce byla cena Ferdinanda Kindermanna předána paní Heleně Kozlové, která na škole působila 27 let jako učitelka oborných předmětů oboru Kuchař-číšník, a paní Mgr. Jiřině Staňkové, jejíž pedagogická praxe trvala více než 40 let. Ceny Ferdinanda Kindermanna předali vedoucí OŠMT Jihočeského kraje Ing Hana Šímová a místostarosta města Kaplice Ing. Pavel Svoboda.