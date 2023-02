Střední školství v Kaplici letos oslaví významné výročí 70 let své existence. A to školy, město a jiné instituce nemohou pominout jen tak. Díky tomu se mohou obyvatelé Kaplice a okolí těšit během roku na řadu pozoruhodných akcí a zajímavý program. Jako první od března startuje ojedinělý projekt Měsíc vzdělávání dospělých. Zájemci se mohou přihlásit třeba na lekce angličtiny či němčiny seniorů s vnoučaty, na výrobu keramiky, v domě dětí a mládeže si vyzkoušet program S flétničkou za písničkou, poslechnout si příběhy úspěšných podnikatelů z Českokrumlovska, vyrazit na jógu pro dospělé, cestovatelskou přednášku, seznámit se s elektromobily či zemědělskými stroji, užít si jarní výtvarnou dílnu v Kapcafé. Seznámit se s 3D tiskem nebo nabídkou služeb úřadu práce, zajít si na kurz šití, vyzkoušet si různé způsoby přípravy kávy. A mnoho dalšího.

„Inspirovala jsem se v listopadu akcí nazvanou Týden vzdělávání, kterou organizovala Jihočeská hospodářské komora v krajském městě,“ vysvětlila Zdeňka Lovčí, ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kaplici. „Moc se mi to líbilo, tak mě napadlo, že bychom mohli něco podobného připravit také v Kaplici, městě škol. Oslovili jsme ředitele základních škol a ostatních školských zařízení. Kolegyně náš projekt představila městské školské komisi a rozjelo se to.“ Do velkého projektu se ochotně zapojily i dům dětí a mládeže, základní umělecká škola, úřad práce, Jihočeská hospodářská komora a další. Každý z mnoha zúčastněných subjektů pro veřejnost něco připravil. Projekt koordinuje střední škola.

„Většina těch akcí je zdarma, dospělí si mohou zvolit z celé škály témat a činností,“ sdělila Zdeňka Lovčí. „Mohou si vybrat tělovýchovnou aktivitu, odborné přednášky, povídání o zdravé výživě, rukodělné činnosti, zkrátka cokoliv. A to bez ohledu na to, jestli se těmito činnostmi někdy zabývali. Cílem je dodat zájemcům inspiraci, jak se mohou dál posouvat, že si pořád mohou najít nějakého koníčka, vyzkoušet si něco nového.“

Je třeba se však raději na vybrané programy s omezenou kapacitou předem přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www. geukaplice.cz nebo na tel. č. 728 931 914, a to vždy nejpozději do 12 hodin den před programem.

První ročník střední školy byl v Kaplici založen roku 1953. V rámci oslav a připomínky výročí střední odborná škola pracuje také na projektu nazvaném Strom poznání. „Oslovili jsme všechny školy v naší spádové oblasti, že bychom mohly společně během jara každá škola vysadit ovocný strom,“ líčila ředitelka školy. „A to nejlépe některou z tradičních starších odrůd, což má symbolizovat vzájemné propojení všech škol s tou naší, potřebu neustálého vzdělávání, ale také vztah obyvatel ke svému regionu.“ Projekt nese název Ten, kdo sází stromy, sází budoucnost. „Stejně jako krajina a lidé, kteří zde žijí, i naše střední škola se vyznačuje svou odolností, houževnatostí a přizpůsobivostí,“ vysvětlila symboliku Zdeňka Lovčí. „Vše potřebuje čas, aby z malého semínka vyrostl statný strom, který se lidem odvděčí za jejich dlouhodobou péči sladkým ovocem a příjemným stínem. Strom potřebuje životodárnou půdu. Stejně tak střední škola potřebuje studenty z řad základních škol. Cílem ovocného stromu je plodit a rozšiřovat svá semena, aby jeho druh nevymřel. Cílem školy a každého moudrého vedení města je, aby měla mladá generace možnost vzdělání, aby se po určité době vraceli mladí lidé zpět do svého rodného kraje a přinášeli do něho novou inspiraci, možnosti a hlavně nový život prostřednictvím svých potomků. Cyklus a podobnost stromu a vzdělávání se tak uzavírá.“

Oslavy vyvrcholí 9. června slavnostním programem v kulturním domě, kde budou oceněni význační učitelé, kteří obdrží cenu Ferdinanda Kindermanna, zakladatele vzorové školy v Kaplici technického charakteru. Historii střední školy připomene propagační video i rozhovory se studenty. A bude následovat zábavný program v městském parku. A v říjnu historii školství připomene výstava v kaplickém kině.