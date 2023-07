Poslední červencové dny a také několik těch srpnových bude v Českém Krumlově patřit opravám silnic. S omezením počítejte na třídě Míru a na křižovatce ulic Na Svahu a třídě Míru.

Už od pondělí 31. července musí řidiči počítat s omezením kvůli rekonstrukci třídy Míru, která dostane nový povrch. Platí to pro úsek mezi Serpentinou a železničním přejezdem.

„Na vozovce se odfrézuje starý povrch a položí se nový koberec z asfaltového betonu. Současně se upraví i výšková úprava stávajících uličních vpustí a poklopů šachet, vodovodních uzávěrů a hydrantů, staré betonové obruby nahradí nové kamenné krajníky. Po dokončení stavby se také obnoví vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat za provozu v několika etapách,“ informovalo Město Český Krumlov na svém Facebooku.

V některých fázích výstavby bude zrušena zastávka Růžek a cestující budou přesměrováni na zastávku Špičák nebo Železniční stanice. Informace o termínech bude v předstihu uveřejněna na webu města www.ckrumlov.cz.

Další omezení bude v Krumlově platiti od 21. do 23. srpna, kdy je v plánu uzavírka průjezdu křižovatkou ulic Na Svahu a třída Míru. Objízdná trasa povede ulicí Vyšehradská. Řidiči by si měli dát pozor na to, že na objízdných trasách mohou potkat i autobusy MHD, který je potřeba zajistit průjezdnost o šířce minimálně 3 m v rovných úsecích a v zatáčkách a křižovatkách i více.