Rozhodl o tom včera odpoledne krizový štáb města v čele se starostou Daliborem Cardou.

"Zároveň bude zavedeno preventivní opatření spočívající v oddělení prostoru řidiče od prostoru pro cestující," dodala mluvčí města Petra Nestávalová. "Cestující budou k nástupu i výstupu využívat zadní dveře, aby byl omezen jejich kontakt s řidiči. Z toho důvodu nebude po zavedení tohoto opatření ve vozidlech MHD vybíráno jízdné. Zároveň bude využívání MHD umožněno pouze osobám s ochrannou rouškou či jinou ochranou úst."

Od středy, kdy bude zaveden "prázdninový" režim MHD, nepojedou spoje číslo 35, 57, 69, 34, 32, 62. Informace o změnách bude uveřejněna i na všech zastávkách MHD.

Svatby nebudou, do lesů se už ale může

Další omezení se týká i svateb, ty v Krumlově během karantény nebudou, po dobu trvání zákazu volného pohybu osob totiž nelze svatební obřady vykonávat.

Vedení město v pondělí naopak zrušilo zákaz vstupu do lesů na Dubíku. "Byly už zpracovány polomy po vichřici Sabine," uvedla mluvčí. "Otevřen je i městský park a zámecká zahrada."

Vládní nařízení o omezení volného pohybu se totiž nevztahuje na pobyt v přírodě a parcích, jak ale upozornil ministr Hamáček, lidé by se neměli setkávat, a pokud se potkají, měli by se držet co nejdál od sebe.

Mluvčí v pondělí také sdělila, že odbor financí Městského úřadu Český Krumlov nebude nijak postihovat pozdní zaplacení poplatku ze psů a pozdní zaplacení poplatku z pobytu včetně podání přiznání za 1. čtvrtletí roku 2020, a to až tři měsíce po termínu splatnosti.