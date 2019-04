Český Krumlov /ANKETA/ – Ti z Krumlováků, kteří třídí odpad, můžou jásat. Od dubna mají k dispozici hnědé popelnice a kontejnery, do kterých patří výhradně rostlinný odpad.

Obyvatelé sídliště Špičák kontejner na biodpad najdou pod lékárnou. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Podle mne to smysl určitě má, ve spoustě měst to docela dobře funguje,“ říká Martin Střelec, nový předseda komise rady města pro životní prostředí. „Lidé celkem třídí, znám to osobně třeba z Budějovic. A právě na sídlištích se to hodí, protože ti, co bydlí v rodinných domcích, to mívají vyřešené skrz kompost či kompostér na zahradě, ale na sídlišti není, jak třídit.“