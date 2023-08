Už řadu let mohu řidiči parkovat v Českém Krumlově mimo špičku na parkovištích u centra města za výhodou cenu. Od 1. srpna se ale změnily časy, kdy se dá takto levně v centru města stát.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Krumlováci si mohou koupit tzv. bodovou kartu, díky které mohou v centru Krumlova parkovat levně v době, kdy například vodí děti na kroužky nebo chodí na kulturní akce. Do konce července ji bylo možné využívat odpoledne od 14. 30 hodin, od 1. srpna je to o půl hodiny dříve, tedy od 14 hodin. Změna je i ve večerním čase, který se zkracuje do 24 hodin.

Nový režim bodové karty

14.00 – 24.00 a 6.00 – 10.00 hodin: 2 Kč/hod.



10.00 – 14.00 a 0.00 – 6.00 hodin: 40 Kč/hod.

„Zavedená změna je opatřením proti zneužívání karet. Karta je primárně určena Krumlovákům, kteří žijí mimo centrum a noční parkování v centru využívají v minimu případů,“ informuje k opatření vedení města Český Krumlov s tím, že na parkovišti P5 na autobusovém nádraží platí zlevněný tarif dokonce až do 12.00 hodin, aby si mohli klienti nemocnice pohodlně vyřídit své dopolední návštěvy u lékařů.

Bodová karta platí pro parkoviště se závorovým systémem P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park) a P5 (Autobusové nádraží). Bodovou kartu je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti za 300 Kč s nabitým kreditem na parkování v hodnotě 200 Kč. Další dobíjení kreditu se provádí přímo na parkovišti v automatické pokladně.

Parkování prvních 40 minut zůstává na všech parkovištích zdarma, neodečítá se tedy žádný kredit. (40 minut zdarma platí nejen pro držitele karet, ale i při běžném parkování, pokud řidič opustí parkoviště do 40 minut od vjezdu.)