Autoři projektu se nechali inspirovat vyhlášenou pražskou náplavkou a obecně náplavkami v mnoha evropských městech, kam lidé chodí na procházku zakončenou drinkem, zrelaxovat se a pobavit s přáteli. Součástí příjemné chillovací zóny bude kromě disignového Citroënu také stolové sezení, sedací pytle a další prvky pro vytvoření dokonalé pohody.

Náplavka přichází s moderními gastronomickými trendy v podobě domácích hranolek, ale také lidmi oblíbenými variacemi hotdogů jak v masové, tak vegetariánské verzi. Do nápojové nabídky můžeme zařadit výborná výběrová vína, čepované pivo, prosecco a samozřejmě kvalitní kávu. „Necílíme na konkrétní skupinu zákazníků, věříme, že si u nás každý najde to své,” doplnil Hrdina a poznamenal, že po dobudování potřebného zázemí by Náplavka měla fungovat celoročně.

Kromě dobrého jídla a pití se na Náplavce můžete těšit na letní kulturní program v podobě koncertů a divadelních představení v příjemném prostředí pod širým nebem s řekou Vltavou jako dokonalou kulisou.

Jedu vodu působí na Vltavě přibližně od roku 2016. V současné době zde provozuje několik dalších stabilních občerstvení a azylovou farmu pro hospodářská zvířata Krmítko. Současně je také autorem mnoha ekologických aktivit, které chrání řeku před znečištěním odpadem a neukázněnými návštěvníky. S cílem zbavit vodácky nejatraktivnější úsek Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem plastů a nedopalků zde zavedla mimo jiné vratné nápojové kelímky, bambusová brčka či kapesní popelníčky.

Zálohované kelímky firma myje ve speciální myčce a znovu vrací do oběhu. Mnoho vodáků si je také vozí domů jako suvenýr. „Na první pohled jde o banalitu. Pokud však v letních měsících sjede Vltavu několik set tisíc vodáků, skončí obrovské množství kelímků, nedopalků či plastových brček tam nepatří stejně, jako například sklo nebo zbytky plastů," dodal Hrdina.

Vodáci už si zvykli, že si s Jedu vodu mohou zasoutěžit ve sběru odpadu v řece a na jejích březích. To významně přispívá k průběžnému udržování čisté Vltavy. Na začátku plavby si mohou na stanovištích Jedu vodu opatřit zdarma plastové pytle, do nichž sbírají hlavně zbytky plastů. Po naplnění je na určených místech odevzdávají. Každoročně jich tak za malou odměnu odevzdají několik set.

Jedu vodu je také autorem a realizátorem úspěšné osvětové kampaně „Šrot“. Fiktivní postava „Šrota“, vodáka „záporáka“, měla a má návštěvníkům řeky připomenout základní pravidla chování v přírodě při sjíždění řeky. Nezvladatelný Šrot řádí jako smyslů zbavený, obtěžuje a znečišťuje své okolí. Projektu je zábavnou formou upozorňoval na některé nešvary, které bohužel pobyt na řece někdy doprovázejí. Jeho součástí je i aktivní sběr odpadu v průběhu celé sezóny.

Hlavními cíli projektu Jedu vodu nadále zůstává zvýšení kultury vodáctví, zkvalitnění služeb vodákům, aktivní úklid a udržení čistoty řeky a lesů kolem.

zdroj: JEDU VODU