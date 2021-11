„Den veteránů se vždy uctívá 11.11. v 11.11 hodin,“ uvedl přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Boletice Marián Varga. „Kvůli covidu jsme u pietního aktu nemohli mít účast hostů takovou, jakou bychom si představovali. Museli jsme slavnostní akt provést v daleko komornější atmosféře, proto jsou tu dnes pouze zástupci hlavních organizací. Přesto jsme se nechtěli vzpomínky vzdát, chtěli jsme pietu vyjádřit.“

Neodpustil si však poznámku, že by si památník zasloužil lepší podobu. „Chtěli bychom památník vrátit do původní podoby,“ souhlasil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Máme dochovanou velkou zeď se jmény padlých v 1. světové válce, ty artefakty jsou uložené ve Službách města, takže jde jenom o to připravit pro ně potřebné základy. Jediné, co už nenávratně zmizelo, je černá socha německého vojáka, tu někdo odnesl. Tu asi obnovovat nebudeme… A pokud se tak rozhodneme, přibude tam deska se jmény novodobých obětí.“

Mnohem zpustleji vypadá ještě jeden památník v parku. „Ta hromada kamenů tamhle je pomník německému zakladateli tělocvičné jednoty,“ řekl starosta. „Ten bychom také chtěli obnovit. Vzor, jak tu udělat, jak vypadal, máme. Čili tyto dva památníky bychom chtěli dát dohromady.“