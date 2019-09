Jeho účastníci, mladí lidé ze šesti zemí Evropy, trávili na Českokrumlovsku více než týden.

„Je to pobytová akce, něco jako mezinárodní pobytový tábor,“ vysvětluje Jiří Muk z CPDM.

Do Českého Krumlova a do Zátoně, kde byli ubytovaní na základně českokrumlovského Domu dětí a mládeže, dorazilo třicet lidí z Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Slovinsko, Slovensko a Česka ve věku 14 až 19 let, včetně národních vedoucích.

Projekt se jmenuje Medialize It II a CPDM jím navazuje na na pilotní projekt Medialize It z roku 2011. „Je zaměřený na média, tradiční řemesla a kulturní poznání. Účastníci pak mají, po skončení projektu, za úkol šířit o tom, co se tu naučili, povědomí,“ dodává Jiří Muk. „Máme tu výtvarnici Kristýnu Blažkovou, která dělá malbu na hedvábí, kováře Jana Blažka, brašnáře Dannyho z klášterů, který tu má kožedělnou dílnu, a také sklářku Lucii Lukáškovou, která dělá vinuté perly, a zapomenout nesmím ani na filmovou animaci. A já mám na starosti pátý workshop, což je rádio.“

Účastníci projektu navštívili také Museum Fotoateliér Seidel, byli se podívat v hradním muzeu na krumlovském zámku, sjeli si Vltavu na raftech. V úterý se přesouvají do Prahy, kde přespí na strahovských kolejích, a ve středu vyrazí všichni vstříc domovu.

Na Zátoni si večer co večer všichni společně vychutnávali různá jídla. „Měli jsme český národní večer, slovenský, slovinský a tak dále,“ dodal Jiří Muka. „Všichni účastníci nás seznámili s kuchyní, tanci, zvyky a tradicemi."

Kovář Jan Blažek si na zahradu boudy přivezl svou mobilní výheň s ventilátorem. „Učím je vykovat ozdobný háček s hřebíkem.“

Do projektu se přihlásila i Eva Kopřivová z Chvalšin, která studuje na krumlovském gymnáziu. „Je to tu skvělé, moc si to užívám. Třeba na mediálním workshopu jsme dělali vysílání komplet v angličtině, to byla výborná zkušenost.“

Mandaly na hedvábí se studenty malovala Kristýna Blažková. „Je to intuitivní práce s barvou, dělají vlastní obrazy. Pracuje se ve vícerovstvách, a buď pracují s nějakým záměrem, nebo to nechají volně plynout. Napřed se maluje barvou, pak se přidávají kontury. Někdo dělá abstraktní obrazy, někdo konkrétní, je to na každém nich.“