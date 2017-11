OBRAZEM: V Legiovlaku dokáží zjistit, jestli vaši předkové byli v legiích

Český Krumlov - V sobotu ve 14 hodin byl na českokrumlovském vlakovém nádraží slavnostně otevřen Legiovlak.

Tento ambiciózní projekt má na svědomí Československá obec legionářská (ČsOL). Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí v roce 2020.

Na zahájeni promluvil tajemník ČsOL Milan Mojžíš. „Československá obec legionářská má s Českým Krumlovem již dlouho dobré vztahy,“ uvedl „Ty se datují do dob, kdy tu existoval vojenský útvar. Ten už tu sice není, ale pravidelně se scházíme a vzpomínáme.“

Popsal také historii Legiovlaku, který se skládá z jedenácti vagónů. „Kvůli rozchodu to nemohou být vagóny ruské, jsou to vagóny rakouské vyrobené do roku 1914,“ vysvětlil tajemník. „Jsou autentické, z první světové války. Uvnitř jsou zařízené zhruba tak, jak vypadaly na Transsibiřské magistrále.“

Podívat se tak můžete například do vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, zdravotního či obrněného vagónu a dvou vozů plošinových.

„Máme připravený i program pro školy, jsou to komentované prohlídky,“ zve Milan Mojžíš na prohlídku i žáky a studenty základních a středních škol. „Na našich webových stránkách http://legie100.com/legiovlak si školy mohou prohlídku rezervovat, naši průvodci jsou velmi zdatní, provedou vás vlakem a poskytnou všechny informace. Vřele to doporučuji.“

Dobrou zprávu má ČsOL i pro ty, kteří tuší, že jejich předkové před sto lety mezi legionáře patřili. „V našem osvětovém vagóně máme počítače a jsme napojeni na naši databázi a na základě jména a dalších údajů dokážeme zjistit, zda byl váš předek v legiích, můžeme to i vytisknout a vy si to odnesete domů. Na druhou stranu bychom byli rádi, kdyby lidé přinesli fotografie a další materiály, které bychom si tu neskenovali a doplnili databázi,“ dodal tajemník ČsOL.