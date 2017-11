V lesích Krumlovska je pořád nebezpečno

Boleticko - Škody v lesích na Boleticku výrazně vzrostly. Jejich likvidace nebere konce.

Nedělní větrná kalamita způsobila v lesních porostech ve správě Vojenských lesů a statků (VLS) ČR značné škody.



Mezi nejpostiženější lokality patří i vojenský újezd Boletice. Z Horní Plané na Šumavě, která spravuje vojenský újezd Boletice, hlásí polomy v objemu kolem čtyř desítek tisíc kubíků. Tato lokalita přitom patřila v rámci VLS k nejpostiženějším také během srpnových větrných poryvů.



„Tentokrát máme největší polomy v jádru vojenského újezdu, zejména na Arnoštově,“ informoval Petr Král, ředitel hornoplánské divize Vojenských lesů a statků. „Tam máme odhadem čerstvě 30 až 40 OOO kubíků polomů. Čili zase je to veliké číslo. Jsou to ale lesy veřejnosti nepřístupné.“



V porostech hornoplánských vojenských lesů na Novopecku také některé stromy nápor větru nevydržely.



„Vstup do lesů je na vlastní nebezpečí, plošný zákaz vstupu do lesů ale vydávat nebudeme,“ říká Petr Král.



Od srpnové vichřice vojenské lesy v odstraňování škod neustaly. „Z tehdejších polomů máme zpracováno třicet až čtyřicet procent dříví,“ odhadl Petr Král. „Teď nám stejné množství polomů přibylo. To je ale příroda. Příroda tvoří, my pracujeme,“ dodal s úsměvem.



V lesích obecně je třeba skutečně dávat pozor, protože některé stromy jsou po vichru uvolněné a ještě mohou postupně padat.