Zatímco na prostorných terasách několika dvojpodlažních viladomů už se sluní jejich obyvatelé, kolem pracuje stavební technika. Tak to v současnosti vypadá v nově vznikající městské čtvrti Velešína Na Vrších. Obyvatelé tamního panelového sídliště mají výstavbu a celé staveniště jako na dlani. Z domů, které rostou směrem k přehradě, se otvírá krásný výhled na údolí a Svatý Jan nad Malší. I když už u některého nového domu nesměle rozkvétají rododendrony, celá lokalita je pořád staveništěm.

Na Vrších zanedlouho bude vedle sebe pracovat na parcelách developerů víc. „Momentálně jsou tam dvě rozvojové lokality,“ říká starosta Velešína Petr Vágner. „Na jedné už rostou domy, které staví a prodává první developer.“

Velešínští zastupitelé nyní dávají dohromady smlouvu na výstavbu domků s druhým developerem, konkrétně se staviteli z Velešína. „Ti chtějí budovat základní technické vybavení v lokalitě směrem k Chodči, kde jsou v plánu další parcely,“ řekl Petr Vágner. „Tito zájemci je zasíťují a prodají.“

Vše se odehrává systematicky v návaznosti na územní plán města. Na Vrších by tak postupně mělo vzniknout až sto parcel. Přičemž zástavba architektonicky plynule navazuje na panelové domy tak, aby charakter výstavby zůstal typově zachován a nenarušil se vzhled celého komplexu nevhodnou individuální výstavbou. Čili z panelových domů osídlení přechází do dvojpodlažních viladomů, kterých by mělo být zhruba šest, pak mají následovat přízemní rodinné dvojdomky, samostatné domky a podle původní vize by v sousedství paneláků měly vyrůst ještě dva vyšší bytové domy, pokud o ně bude zájem.