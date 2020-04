Rouškovníky, tedy stromky ověšené ušitými látkovými rouškami, se před několika dny objevily v Loučeji. A to díky místní Aleně Gondekové a jejímu synovi Tomáši. „Přestože má Alena Gondeková plno práce s domácností a syn se musí doma učit a a psát plno úkolů, rozhodli se pomoci ostatním,“ vyzdvihl starosta místního sboru dobrovolných hasičů Pavel Rubenvolf. „A při volných chvílích se Alena Gondeková se svým synem Tomášem dali do šití tolik potřebných ochranných roušek.“

Alena Gondeková se synem Tomášem vyráběli roušky pro kohokoliv, dokud měli materiál. | Foto: Pavel Rubenvolf, archiv rodiny Gondekovy

Vše, co ušili, zabalili a Tomáš balíčky s rouškami rozvěsil v Loučeji na návsi na stromky, aby si mohl roušku vzít každý, kdo ji potřebuje. „Tak u nás v Loučeji vyrostly rouškovníky,“ dodal Pavel Rubenvolf. „Za to, co dělají pro své spoluobčany v tuto těžkou dobu, jim patří velký dík.“