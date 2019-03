Sdružení Všeobecný lékař, které, jak Deník informoval, začalo působit na kaplické poliklinice, splnilo, co na počátku února slíbilo. Tedy, že do měsíce otevře další ordinaci v Malontech.

„Od 4. března je ordinace v Malontech skutečně zase v provozu,“ těší starostu obce Vladimíra Malého. „Praxi všeobecného praktického lékaře zde pod tímto sdružením provozuje praktický lékař Pavel Strejc. Vyšli jsme sdružení maximálně vstříc. Ordinaci jsme jako obec připravili dle jeho požadavků včetně přístrojového vybavení. Obec je lékaři dala do bezúplatné výpůjčky. Toto vybavení bude sloužit pro potřeby našich občanů, zastupitelstvo proto s návrhem na zakoupení vybavení jednohlasně souhlasilo.“

V Malontech tedy nyní působí Pavel Strejc spolu s místní zdravotní sestřičkou Jindřiškou Skalovou. Zájemci se u nich mohou registrovat.

Kdy můžete lékaře navštívit:

Ordinace je v provozuv pondělí od 13 do 17, ve středu od 8 do 12 hodin. Navíc sestra je přítomna ve středu od 7 do 8 a ve čtvrtek od 7 do 10 hodin.