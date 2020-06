Ve Zlaté Koruně začne program Noci kostelů od 17 hodin. Společnost přátel Zlaté Koruny ve spolupráci s farností zve na prohlídku i koncert. Program: 17.00 hodin - zahájení, varhanní koncert ( Marie Zahrádková), varhanní improvizace (Jürgen Essl), 18.00 hodin - volná prohlídka kostela, 19.00 hodin - zakončení, duchovní slovo. Vstupné na koncert dobrovolné, ostatní zdarma. V případě změny naleznete informace na www.baroknikoruna.cz

Omlenice – Omlenička – Kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého" Od 18 do 18.30 hodin se tam koná Malý koncert duchovní hudby.

Otevřeou se i kostely v Kaplici: Od 19 h bude komentovaná prohlídka obou kostelů a od 20.30 h koncert. Přesněji v 18 až 19 h individuální prohlídka včetně sakristie a kůru, 19 až 20 h komentované prohlídka, 20:30 až 21.30 koncert dětí při svíčkách.

Také v okolních obcích budou kostely otevřeny, a to od 18 do 20 h. A to v Benešově nad Černou, Blansku, Kaplici, Omlenici, Rožmitále na Šumavě, Dolním Dvořišti, Rychnově nad Malší, Malontech i v Klení. Stále jsou otevřeny kostely na Svatém Kameni a v Pohoří na Šumavě.

Blansko – 18 až 19 h individuální prohlídka s varhanní hudbou, 19 až 20 slovo o historii Malonty – 18 až 20 h prohlídka

Pohorská Ves – 17 až 20 h prohlídka

Rožmitál na Šumavě – 18 až 19 h prohlídka

Klení – 8 až 20 hodin prohlídka s informacemi o kostele

Benešov nad Černou – 9 až 21 hodin prohlídka s ukázkami reprodukované hudby a slova

Dolní Dvořiště – 18 až 18.30 h varhanní hudba, 18 až 20 Individuální prohlídka

Rychnov nad Malší 18 až 20 hodin individuální prohlídka

Svatý Kámen – 17 až 20 prohlídka, 19 až 19.30 hodin varhanní hudba