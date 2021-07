Je tam totiž milo, jako doma v obývacím pokoji. Můžete posedět v pohodlných křeslech kolem konferenčního stolku, obklopeni regály s knihami. Knihovna je vybavena i prostornou kuchyňkou a uvnitř příchozí vítá neúnavná dlouholetá knihovnice Daniela Wimmerová. Zvenku je knihovna zatím nenápadná, protože potřebuje novou fasádu, ale i na to dojde.

„Už ve Starém Egyptě bylo nad knihovnami v chrámech napsáno Léčebna duše,“ uvedla Daniela Wimmerová při slavnostním otevření knihovny v novém moderním provedení. „A my, zvláště ve venkovských knihovnách, kterým velmi fandím, jsme přesvědčeni, že knihovna by měla být takovým pokojíčkem, obývákem vsi, kam by všichni rádi chodili. Mladí i staří potěšit se nejenom knížkami, ale i vzájemným setkáním v příjemném prostředí. Za to musíme poděkovat našemu vedení a městu, protože takto hezkou venkovskou knihovnu hned tak někdo nemá. A já se musím přiznat, že se s ní všude vytahuji.“

V knihovně nechybí ani koutek pro děti, neboť sem díky paní Wimmerové míří už i předškoláčci, na které knihovnice rozhodně nezapomíná. „S předškoláčky od září začneme znova,“ říká Daniela Wimmerová. „Koutek pro děti ještě doladíme. Budeme půjčovat i hry, aby si děti našly cestu do knihovny. A doufám, že takto krásná knihovna si najde i nové čtenáře dospělé.“

Rekonstrukce blanské knihovny město stála 1 750 000 korun. Zahájení prací bylo i pro kaplické knihovnice trochu překvapením, neboť město hledělo využít vhodné příležitosti, která nastala. „Byl to fofr,“ svěřila se vedoucí kaplické knihovny Jiřina Kostková. „Nečekala jsem, že se toho ještě ve funkci knihovnice dočkám. Když se na podzim ukázalo, že by bylo možné se do rekonstrukce knihovny pustit, museli jsme ji během tří dnů vystěhovat. Naštěstí nám hodně pomohly technické služby.“

S výsledkem je spokojena, stejně tak vedení města. „Jsme za to rádi,“ řekl starosta Pavel Talíř. „Už proto, že Blansko je nejvíce se rozvíjející osada na Kaplicku, kde se momentálně hodně staví. Během rekonstrukce knihovny tady nezůstal kamen na kameni. Ještě nás čeká fasáda.“

Podporu města vyzdvihl i senátor Tomáš Jirsa:. „Je to opravdu výjimečný počin držet v osadě knihovnu.“

Místní knihovnice rovněž hodně spolupracuje s nedalekým domem s pečovatelskou službou při zásobování jeho obyvatel knihami. Jednou z nich je Markéta Popluhárová, která má ráda historii a detektivky. „Vydávám se do knihovny tak jednou za měsíc, protože těžko chodím,“ vyprávěla. „Proto si toho pak vždycky vezmu víc. A když to přečtu, paní knihovnice za námi zajede. Jsem 28 let v důchodu, tak čtu, abych dohnala, co jsem zmeškala. Když sem přijdu, vždy popovídáme o životě, co je, co bylo.“ V knihovně se konají i některé akce a Daniela Wimmerová se těší, že na ně po období covidu zase naváže.