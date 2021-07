Jak informovala mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková, psi žili v nevyhovujících podmínkách a byli podvyživení. „Proto byla odborem životního prostředí ve spolupráci s Krajskou veterinární správou České Budějovice nařízena předběžná náhradní péče,“ zmínila.

Jedná se o 21 psů z Oldřiše u Blažejova. „Pejsi byli chováni v nevyhovujících podmínkách, připravujeme podrobnosti,“ potvrdil v pátek ráno také ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Štěňata jela do středních Čech

Všechny dogy umístili do záchranných stanic po celé republice, nejmenší štěňata – dvě fenky a 3 pejsky ve stáří 3,5 měsíce a 2 větší 7,5 měsíční štěňata si odvezli zástupci o.p.s. Dogpoint do útulku do Lhotky u Kostelce nad Černými lesy, čtyři 7,5 měsíční štěňata putovala do útulku Animal Rescue do Českých Budějovic, dvě 7,5 měsíční fenky do záchytných kotců města Nová Bystřice a nejvíce celkem 8 psů, z toho 3 dospělí (3 fenky a pes) a čtyři 7,5 měsíční štěňata jsou dočasně v kotcích v Útulku pro psy a kočky Tábor.

Video z převozu do Tábora zde.

Podle ředitelky obecně prospěšné společnosti Dogpoint Michaely Zemánkové, se předání zvířat uskutečnilo v klidu. „Chovatel spolupracoval a psy vydával,“ uvedla na dotaz Deníku.

Špatná výživa i pokousání

Zvířata jsou podle jejích slov ve špatném výživovém stavu, za což může nedostatek krmení v kombinaci s tím, že krmivo nebylo v dostatečné kvalitě pro výživu psů. „To se projevilo i celkově na jejich stavu vzrůstem, kvalitě srsti, kůži, drápech a podobně. Mají na sobě četné kousné rány staršího i novějšího, až zcela čerstvého data, které vznikly v důsledku napadání slabších, nebo mladších jedinců většími, tedy staršími,“ vysvětlila Zemánková.

V důsledku způsobu chovu, kdy se jednalo zejména o nevhodné prostory a vzájemnému napadání, jsou psi v horším psychickém stavu. „Jeden ze psů umístěných k nám musel být ošetřen v sedaci, debreedement velkých kousných ran a následné šití, jedno ze štěňat má velký zánět předkožky a byla mu nasazena antibiotika, u jednoho je velké podezření na demodex,“ popsala neduhy zabavených dog.

Zanedbání z nedbalosti

Tento případ dle slov Zemánkové není ojedinělý a bohužel ani ne nejhorší. „Ve většina případů, které řešíme my, se jedná o zanedbání zvířat z důvodu nedbalosti, neznalosti, neúmyslnosti, kdy si daný člověk neuvědomuje, jak moc je situace s jeho zvířaty špatná. Nechápe, že mít zvířata rád nestačí k tomu, aby zvířata netrpěla. Horší případy jsou pro nás ty, kdy k týrání dochází úmyslně, nebo z důvodu zisku na úkor zvířat,“ konstatovala ředitelka Dogpoint.

Dogy jsou v útulcích umístěny do předběžné náhradní péče, nyní je další postup na příslušných orgánech. „Pejsci nemohou být umístění trvale do nových rodin, dokud zvířata nepropadnou státu, nebo se jich chovatel oficiálně nevzdá,“ podotkla Zemánková.

S chovatelkou bude zahájeno správní řízení. "Do jeho ukončení jsou zvířata v jednotlivých útulcích umístěna v předběžné náhradní péči a zatím nejsou k dispozici. Do našeho útulku jsme si 1. července dovezli dva psy a dvě feny ve věku osmi měsíců. Všichni jsou vystrašení, špinaví, v horším výživovém stavu, pokousaní a někteří i bázlivější, ale zdá se, že se dají brzy do kupy," visí další informace na stránkách čekobudějovické odchytové služby a útulku Animal Rescue.

Oficiální zpráva od Státní veterinární správy

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Jihočeského kraje se ve spolupráci se zástupci obce Blažejov, obce s rozšířenou působností (MÚ Jindřichův Hradec), Policií České republiky a několika psími útulky se ve čtvrtek 1. července podíleli na odebrání 21 psů plemene argentinská doga chovatelce v obci Oldřiš u Blažejova na Jindřichohradecku.



Veterinární inspektoři provedli v druhé polovině června na základě obdrženého podnětu na chov většího množství psů v nevhodných podmínkách u výše zmíněné chovatelky kontrolu. Psi měli podle podavatele podnětu opakovaně utíkat a ohrožovat místní obyvatele.



Při kontrole v místě chovu bylo zjištěno hned několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání spočívající zejména v omezování napájení, omezování pohybu a nevhodných podmínkách chovu. Chov jednoho dospělého psa, tří fen a 17 štěňat probíhal v mobilním domku (přívěsu) o rozměrech cca 9x4 metry a okolním výběhu.



Část psů byla ve špatném výživném stavu, či měla zdravotní problémy. Některá zvířata vykazovala na těle čerstvá i starší zranění svědčící o tom, že v omezeném prostoru dochází k jejich vzájemnému napadání. V mobilním domě ležely neodklizené výkaly, ve výběhu okolo něj se nacházely nebezpečné předměty, o něž se mohla zvířata poranit. V době kontroly nebyla k dispozici napájecí voda. Na základě těchto zjištění podala SVS obci s rozšířenou působností (ORP) návrh na okamžité odebrání všech psů.



ORP okamžitě jednala a ve spolupráci s jindřichohradeckým spolkem Cibela z.s. zahájila komunikaci s několik útulky, kde se ve velmi krátké době podařilo najít pro psy dostatečný počet míst. Ve čtvrtek pak proběhlo samotné odebrání a přemístění všech psů do těchto zařízení. Věříme, že ve velmi brzké době se v lepších chovatelských podmínkách podaří jejich zdravotní stav a kvalitu života zlepšit.



Případ se podařilo ve velmi krátké době vyřešit díky vzájemné velmi dobré spolupráci zúčastněných subjektů a ochotě dobrovolníků z útulků a záchranných stanic z nichž někteří byli ochotni ujet během jednoho dne stovky kilometrů, aby si mohli psy vyzvednout.



SVS tímto veřejně děkuje odboru životního prostředí MÚ Jindřichův Hradec, zástupcům obce Blažejova, Policii České republiky, spolku Cibela z.s. z Jindřichova Hradce, útulku pro kočky a psy technických služeb Tábor, záchytné stanici o.p.s. Dogpoint z Kostelce nad Černými lesy, útulku Animal Rescue z Českých Budějovic, Technickým službám Města Nová Bystřice a panu Mikoláškovi za půjčení speciálního přívěsu.



Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS