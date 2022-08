Projděte se po lipenském mole, které vyrostlo přímo nad pláží. Líbí? Nelíbí?

Zúčastnit se může každý s jakýmkoliv kolem i aktuální fyzičkou. Zkušení bikeři si pojedou pro svůj nový osobák a jiní pro zážitek z krásné trasy kolem rekonstruovaného Schwarzenberského kanálu. Každý si vybere podle svých možností. Velkým lákadlem na novou cykloakci jsou i jména olympijských medailistů, kteří si trasu kolem Lipna projedou také. Jaroslav Kulhavý, který získal cyklistické zlato v Londýně a stříbro na olympiádě v Riu se zúčastní programu pro malé cyklisty v pátek 19. srpna. Jiří Ježek, který je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie vůbec na Lipně ukáže svou aktuální formu v sobotním závodě a vyjížďce. Na startu uvidíte také Jaromíra Jágra, Barboru Strýcovou, Ondru Synka či Kateřinu Emmons. Během celého festivalu se můžete potkat také s dalšími sportovci, a to například s Hankou Kynychovou, Václavem Chalupou nebo Arny Petráčkem.

Ani malí cyklisté nejsou opomenuti. V pátek 19. srpna je pro ně připraven zábavný Mini Bike Fest a celkově je celý cyklistický víkend doplněn i o třídenní expo.

Na Lipno Sport Festivalu si ale přijdou na své i milovníci jiných sportů, než je cyklistika. Na běžce čekají ranní výběhy s běžeckou školou nebo orientační běh a půlmaraton. Pro vodní nadšence je připravené veslování s Václavem Chalupou, paddleboardy i kajaky a kánoe nebo plavecký závod. Vyzkoušet můžete i moderní streetsporty jako je parkour, streetball, BMX a Streetdance. Volejbal, squash i mobilní lezecká stěna jsou samozřejmě také k dispozici.

Dračí lodě, koncerty hvězd i animace pro děti

Národní pohár dračích lodí a Mistrovství ČR na divoké vodě je další atraktivní podívanou, kterou byste si neměli nechat ujít. A pokud už budete ze sportů unavení, odpočiňte si v ČEZ energy zóně, kterou pro vás připravil generální partner festivalu, a kde načerpáte novou energii na páteční a sobotní koncerty. ČEZ Energy Fest má na sportovním festivalu své podium, na kterém postupně vystoupí osobnosti české i slovenské populární hudby. Vždy v pátek a v sobotu vpodvečer se můžete těšit na hudební lahůdky třeba s Xindlem X, Monkey Business, Anetou Langerovou nebo Janou Kirchner. A odpočívat můžete i v letním kině, které promítne filmy se sportovní tématikou.

Nebojte se přijet s celou rodinou a vzít s sebou i děti. Organizátoři mysleli i na ně. Zabaví se při podvečerní pohádce nebo na dětské diskotéce s oblíbeným chlupatým maskotem Rodinného areálu Lipno lišákem Foxem. Ten na ně přes den bude čekat také v animačním stanu, kde si spolu s ním a profesionálním týmem animátorů budou moci malovat a vyrábět. Když přijde hlad nebo žízeň, není třeba běžet daleko. V gastrozóně bude připraveno menu od šéfkuchaře lipenské restaurace Stodola Michala Hrudy i vynikající zmrzlina či koláče od Michala Mandyse a jeho týmu z cukrárny Povidloň. Žízeň zaručeně zažene čepovaný Pilsner Urquell přímo z cisterny.

ČEZ Lipno Sport Festival nabídne i pohled do zákulisí vysílání Českého rozhlasu. Živě odtud bude své rozhovory vysílat moderátorka Lucie Výborná a pro Radiožurnál Sport i Kateřina Neumannová. Ta jako spolupořadatelka akce říká: „Takové to příjemné šimrání v břiše, které doprovází každý start velkého závodu cítím i teď. Startujeme další ročník našeho festivalu, který se opět posunul dál a věříme, že i letos to bude nezapomenutelná sportovně kulturní jízda. Těším se nejen na své sportovní kamarády a kolegy, ale také na každý jednotlivý den celého festivalu.“

Lipno Sport Festival je sport a zábava pro všechny – staří i mladí, pravidelní sportovci nebo ti rekreační – všichni si vyberou. Můžete se jenom dívat a obdivovat sportovní výkony ostatních, nebo skočit po hlavě do sportovních workshopů a vyberte si svou srdcovou sportovní disciplínu. Především si ale užijte dny nabité sportem a zábavou v nádherném prostředí u jihočeského moře!

Olga Kneiflová, tisková mluvčí areálu Lipno