Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí 23. srpna s opravami průtahu městem. Řidiči se tak musí připravit na dopravní komplikace. Necelé čtyři kilometry dlouhý úsek silnice čeká během následujících čtyř měsíců obnova konstrukčních vrstev vozovky v celé šířce.

Během oprav by měl v každém směru zůstat průjezdný jeden jízdní pruh. | Foto: Deník/ Redakce

Práce jsou rozdělené do několika etap. „První by měla probíhat ve směru od Prahy a dělal by se úsek k prvnímu sjezdu u Šrámkova mostu. Tam by to mělo být bez větších komplikací. Poté se bude řešit dopravní omezení k dalším etapám, kde už pak budou omezené sjezdy k autobusovému nádraží a obchodním centrům. Mělo by to ale zůstat průjezdné kyvadlově,“ popsal Jiří Křiváček, vedoucí správy silnic ŘSD v Českých Budějovicích.