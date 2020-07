8.12 hod. - Na místo dorazili i strážníci prachatické městské policie, aby pomohli s organizací.

8.09 hod. - Krizový manažer KHS Martin Ševčík vyrazil mezi zaměstnance společnosti, aby jim objasnil, jak budou probíhat odběry a jak vypadá aktuálně situace v Prachaticích. Zodpověděl i otázky, kdy budou k dispozici vysledky.

Zdroj: Deník/ Leona Frölichová

8.00 hod. - Většina hasičů z místa již odjela. Podle Milana Raby, ředitele prachatickych hasičů, zůstanou minimálně tři hasiči na místě, aby pomohli s organizaci.

7.56 hod. - Krizový manažer Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Martin Ševčík Deníku sdělil, že stany pro testování stavěli prachatičtí profesionální hasiči. "V první stanu se bude provádět registrace příchozích osob krajskou hygienickou stanicí a ve zbylých dvou stanech se již bude odehrávat samotný odběr a úkony potřebné k laboratornímu vyšetření," popisuje Martin Ševčík.

Vyšetřovat se bude podle jeho slov ve dvou dnech celkem 346 osob. Odebírat vzorky bude i nemocnice v Prachaticích, Strakonicích a Budějovicích. První výsledky rozborů budou k dispozici již ve středu odpoledne a poslední v pátek.

Lidé budou přicházet ve skupinkách po třiceti lidech, aby bylo zajištěno, že se nebudou potkávat. "Mají vyznačené koridory, kudy se budou pohybovat a místa ke stání a případně i k sezení," uvedl Martin Ševčík.

"Na odběrech přímo tady v Prachaticích se budou podílet dva týmy, v každém jsou tři lidé a dále hasiči. Takže celkem do dvaceti lidí," doplnil Martin Ševčík.

7.01 hod. - Jako první vyrazila na test Irena Kotoučková. Jak Deníku sdělila, neví, co ji čeká, protože je momentálně doma. Věří ale, že je zdravá, nemá žádné příznaky. Obavu samozřejmě má.

Testy mají podstoupit více než tři stovky pracovníků firmy, kteří budou rozděleni do několika skupin, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu.

Testy jsou nezbytné, protože koronavirem onemocněly na dvě desítky agenturních pracovníků firmy.

"Začínáme ve středu v osm ráno a testované osoby zveme postupně tak, aby přišly co nejméně do kontaktu s ostatními," řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Doplnila, že s organizací akce, která je logisticky velmi náročná a potrvá do čtvrtka, pomáhají hasiči, zaměstnanci Nemocnice Prachatice i příslušníci dalších složek integrovaného záchranného systému kraje. "Za to jim velice děkuji, protože to opravdu není, i vzhledem k horkému počasí, žádná legrace. S podobnými akcemi již máme zkušenosti z minulých měsíců, proto si dovolím požádat především testované, aby dodržovali informace a pokyny, bez jejich ohleduplnosti a zodpovědnosti to nepůjde," doplnila Kvetoslava Kotrbová.