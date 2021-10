Zdroj: Deník

Jednou z akcí, kterou si vedení Přední Výtoně předsevzalo, bylo zastřešit technický dvůr vedle obecního úřadu. To dokončili před nedávnem.

„Byla to poměrně velká akce,“ konstatoval starosta Přední Výtoně Jan Bittner. „Je to dřevěná otevřená konstrukce, která vhodně zapadá ke staré historické budově školy, v níž je obecní úřad. Jsme rádi, že díky tomu máme techniku pod střechou, chráněnou před povětrnostními vlivy. Ještě bychom chtěli vyměnit velká stará vrata. To bude pro letošek náš poslední úkol.“

A v příštím roce se Výtoňští vrhnou do přípravy dvou významných investičních akcí. Těmi jsou výstavba nové čistírny odpadních vod a dokončení tamní cyklostezky kolem jezera.

„Ta cyklostezka se v podstatě měla udělat už před deseti lety,“ líčil Jan Bittner. „Dokončení stezky se však přerušilo a je třeba ji konečně dotáhnout do konce.“ Jedná se o úsek z Přední Výtoně do Frýdavy v délce zhruba 4,5 kilometru. Velká část cyklostezky přes katastr Přední Výtoně je v provozu už roky, ale z Výtoně do Frýdavy cyklistům nezbývá než šlapat po silnici 3. třídy za poměrně velkého provozu, což je nebezpečné, neboť cyklistů se tudy pohybuje opravdu hodně. „Chceme dokončit a uzavřít okruh cyklostezky ve směru Přední Výtoň – Frýdava – převoz do Frymburka – Lipno nad Vltavou – Přední Výtoň.,“ řekl starosta. „Cyklisté a in-linisté, pěší v nedokončeném úseku musí po silnici, kde je běžný provoz a bez omezení rychlosti. Pro příští rok se nám podařilo znovu obnovit územní rozhodnutí. Ještě ho nemáme v ruce, ale bude vydáno zřejmě příští rok. Nové projektové dokumentace se ujme krajský úřad, na dostavbu se nám s pomocí kraje podařilo získat peníze z Fondu dopravní infrastruktury. Pokud se to povede, tak začneme stavět cyklostezku v roce 2023, což je významný posun.“

Také nová čistírna vod (ČOV) už měla podle Jana Biitnera stát před více než deseti lety, neboť ČOV pro 450 osob už zdaleka neodpovídá potřebám obce. „Novou ČOV musíme postavit v těsné blízkosti té staré,“ vysvětlil starosta. „Tu totiž již nelze zintenzifikovat. Po kolaudaci se pak jenom přepojí potrubí a rozběhne se nová ČOV. To je z hlediska projekční přípravy úkol na příští rok.“ V tom roce budou ve Výtoni pracovat rovněž na stavebním povolení pro pergolu na volnočasové aktivity, která má vyrůst na ploše vedle obecního úřadu.