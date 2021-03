Očkování pedagogů v Jihočeském kraji začne příští týden. „Dnes v 9 hodin spustila vláda registraci pedagogů a zaměstnanců škol do registračního systému. Takže všichni jihočeští pedagogové se už mohou registrovat,“ uvedl na svém facebookovém profilu jihočeský hejtman Martin Kuba.

V sobotu by se podle něj učitelé měli registrovat, v neděli pak budou vypsány termíny.

Pro učitele bude příští týden vyhrazeno 2,9 tisíce vakcín. „Termíny vypíšeme na úterý a na středu ve všech okresech našeho kraje. Protože od pondělí musíme zajistit fungování krizových škol a školek v našem kraji, chceme mezi prvními očkovat právě pracovníky těchto škol a školek a pokračovat očkováním dalších. Tento týden by to tedy mělo být cca 3 tisíce pedagogů. Pokud nám v dalších týdnech přijde dostatek vakcín, měli bychom naše pedagogy naočkovat během dvou až tří týdnů, abychom pak byli připraveni na postupné rozvolňování a vracení našich dětí do škol,“ pokračoval hejtman.

„Prosím všechny pedagogy, kterým přijde sms na možný termín, aby opravdu využili úterní a středeční termíny!“ požádal učitele.

Na konci týdne by pak mohli být očkování senioři nad 70 let, registrace by měla být spuštěna na začátku týdne. „Pokud k tomu dojde a systém bude fungovat, jsme připraveni okamžitě otevřít termíny pro tuto věkovou skupinu jihočeských seniorů a očkovat je ve čtvrtek a pátek. Pokud nám tedy na začátku týdne dorazí cca 6,5 tis. vakcín společnosti Pfizer a Moderna jak je avizováno, zvládneme jimi naočkovat 6,5 tis. seniorů za tyto dva dny. Pak zas musíme čekat na další vakcíny,“ dodal Kuba.