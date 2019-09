Šustění trávy, klapot brousků, svištění kos. Takové bylo sobotní dopoledne v Putimi na Písecku. Zdejší pole pod hrází Podkosteleckého rybníka se zaplnilo nejen muži, ale i ženami, kteří ještě vyznávají tradiční způsob sečení trávy – a to kosou.

Místostarosta obce, Pavel Keclík, uvedl, že do letošního ročníku Cimburova sečení, které se koná ob rok a je součástí Putimských slavností, se přihlásilo celkem 26 odvážlivců. „Máme přihlášených osm žen, devět mužů v kategorii nad šedesát let, osm mužů v kategorii do šedesáti let, dokonce jsme letos otevřeli i dětskou kategorii, do té se přihlásil desetiletý Martin Papež.

Jako první se k políčkům o velikosti čtyři krát deset metrů, které bylo třeba posíct nejen co nejrychleji, ale také co nejpečlivěji, postavily zástupkyně něžnějšího pohlaví Mezi nimi i Marie Tupá z Táborska. Ta, jak prozradila, se k sečení kosou dostala díky svému manželovi. „Jezdila jsem s ním totiž na soutěže, a jedou jsem si řekla, že to také zkusím a zůstala jsem u toho,“ vyprávěla. A co má na závodech v sečení kosou nejraději? „Krásné je, že svůj neúspěch nemůžete svádět na nikoho jiného. Buď máte špatně připravenou kosu, nebo vám prostě tráva nesedla,“ vysvětlila Marie Tupá s tím, že nejde jen o dobře naklepanou kosu, ale i švih. „Sečení trávy musí být jako koncert,“ smála se dáma, která se v soutěži umístila na třetím místě.

O stupínek hůře a bramborovou medaili si ze sobotního klání odnesl František Baloun, který do Putimi přijel až z Plzně. „Pocházím z Kest᠆řan. Když jsme byl malý, měli jsme krávu, které jsem musel síct, otec mě k tomu nutil,“ vzpomněl na svoje začátky sečení. Nabyté zkušenosti si podle svých slov oprášil v roce 2006 na jednom festivalu u Horšovského Týna. „Tam jsem zjistil, že mi to docela jde, navíc jsem se zde seznámil s dalšími nadšenci, tak teď na podobné akce jezdíme spolu,“ dodal.