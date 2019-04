V Rožmberku začíná další velká uzavírka

Rožmberk nad Vltavou - Situace se opakuje, v sobotu se uzavírá průtah Rožmberkem, silničáři se pustí do opravy mostu u Rybářské bašty. Most na silnici ve správě Jihočeského kraje se bude opravovat až do půlky července.

Připravte se proto na zvýšený provoz mezi Brannou a Větrnou a také mezi Větřním, kudy budou jezdit i autobusy, a Frymburkem a Vyšším Brodem, kudy od soboty tudy povede přes tři měsíce hlavní objízdná trasa úplné uzavírky silnice č. II/160. Rožmberští z toho nadšení nejsou, uzavírka jim letos zasáhne i do hlavní sezony, skončit má až 15. července. Starostka Lenka Schwarzová tak alespoň uklidňuje, že s autem se dá dojet třeba na Studenec. „A komu nevadí dojít si do centra města pěšky, může přijet až téměř k Rybářské baště na kraji města a auto tam odstavit na kraji silnice.“ Most se nebude dát nijak v místě objet, uzavírkou neprojedou ani složky Integrovaného záchranného systému.

Autor: Zuzana Gabajová