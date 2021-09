Po druhé světové válce dostávaly děti v Rudolfově, stejně jako jinde v Československu, ve škole mléko v rámci mezinárodního programu pomoci – UNRRA. Tehdejší učitel Josef Bartuška proto vyzval děti, aby namalovaly obrázky na téma "Jak si lidé mají pomáhat". Sedmiletá Jitka Samková, v roce 1947, namalovala na skleněnou tabulku v hodině výtvarné výchovy obrázek dětí, jak se spojenýma rukama radostně tančí okolo májky. Učitele napadlo, že by mohl poslat žákovskou práci na centrálu UNICEF do Prahy.

Z Prahy putoval v roce 1948 obrázek do Vídně, kde si jej „vzala na starost“ Grace Holmes Barbey, tehdejší asistentka výkonného ředitele UNICEF Maurice Patea. „Ta zjistila podrobnosti o původu obrázku a nakonec jej vzala s sebou přímo do ředitelství UNICEF, které leží na druhé straně Atlantiku, v New York City,“ popsala putování malby Helena Stejskalová, která před časem iniciovala připomenutí zajímavého příběhu. V New Yorku totiž rozhodli, že se děti pod májkou stanou pohlednicí, která byla vydána s charitativním účelem. Po úspěchu první edice o 4 000 kusů byla vydána opakovaně.

Na tento příběh v Rudolfově vzpomínají žáci dodnes. A připomněli si jej i v roce 2018 akcí Malujeme pro UNICEF, kdy zaplnily stěny na chodbách novými obrázky na témata Můj kamarád, Můj hrdina, Čím bych chtěl být a Jak trávím svůj volný čas. Učitele Josefa Bartušku tenkrát uctili také pamětní deskou na škole. Dětské kresby ocenila také ředitelka UNICEF pro Českou republiku Pavla Gamba při návštěvě města.

Práce dětí pochválila při zvláštním setkání později také Jitka Samková Vejdová a v Rudolfově pod vedením Marie Jakubcové děti šily i panenky pro UNICEF.