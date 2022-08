Pochoutky s pravým ovocem jako je například angrešt, rybíz, třešně, borůvky, ostružiny, romantický plot porostlý břečťanem a cedulky točená zmrzlina lákají do sdíleného ráje manželů Mládkových v ulici U Jatek. Svoje bláznivé nápady devětadvacetiletá Kamila a jednatřicetiletý Pavel realizují už několik let, pomáhají jim i dvě usměvavé malé dcerky a syn. Díky vzájemné podpoře letos v červnu zahájili svůj společný projekt, Zmrzlinárium Zahrada. To v Soběslavi tak funguje už třetí měsíc, v povídání pro Deník prozradili, jak těžké byly začátky a jaké mají plány do budoucnosti.

Chtěli využít pozemek

Říkali si, že zahradu, kolem které vede frekventovaná silnice na Bechyni, by bylo dobré nějakým způsobem využít. „Jsem na mateřské, manžel záchranář a dřevorubec měl pocit, že nemám doma co na práci, tak vznikl nápad vybudovat to, co vidíte,“ smála se Kamila Mládková. Pavel si představoval, že to bude pohoda, že Kamila bude točit zmrzlinu, aby se doma nenudila. „Nejdřív jsem nechtěla, ale pak jsem mu ustoupila, asi to ve mně uzrálo. Teď k nám jezdí i jeho kolegové, posádky sanitek, je to zároveň s upraveným prostředím atrakce pro děti,“ dodala.



Jídlo je moje hobby.Zdroj: RedakceJejich známí prodávali stroj na zmrzlinu, a tak je napadlo jej odkoupit. „Už loni jsme si s tou myšlenkou pohrávali a teprve v letošním roce to dotáhli do konce,“ přiblížila mladá maminka s tím, že předtím chtěli mít hotové zázemí. Obyčejný stánek ale nepřipadal v úvahu. „Napadlo nás vytvořit celou zahradu, aby si zde lidé mohli odpočinout, sednout, děti se vyřádit, vypít si kafe a dát si dobrou zmrzlinu,“ popsala.

Sny versus realita

Kamila vymýšlí a Pavel realizuje. „Nakreslím mu návrh, co to má obsahovat a on to potom vyrábí,“ zmínila. A tak dostal na starosti vybudovat nábytek, chodníček a sehnat i „atraktivní“ objekty do zázemí podniku. A nebyla to žádná sranda, představa starého karavanu a auta s kulatými světly v dobrém stavu se moc neshodovala s realitou. „Chtěla jsem americké cool auto, měla jsem krásnou vizi a takhle to dopadlo,“ ukazovala hotové stání zmrzlinářka.

Všechny vozy, co viděli v inzerátech, přesahovaly jejich rozpočet. Nakonec Pavel objevil nějaký starší typ někde u Hradce Králové, ale to ještě nevěděl, do čeho se pustil. „Vůbec není zateklý, je ve výborném stavu,“ tvrdili mu na dálku prodejci a poslali na důkaz asi starší fotku.

Navigace ho navíc dle adresy zavedla do osady plné „pouťáků“. „Ocitli jsme se s kamarádem u světských, už jsme to nemohli otočit,“ smál se při vzpomínce. Na místě už stáli čtyři chlapi připravení vše bez diskuse naložit, nenechali ho prohlédnout ani interiér. „Chtěl jsem to udělat jako výměnný obchod za motorku, ale když jsem karavan na místě viděl, museli jít dolů i s cenou,“ dodal s tím, že nechtěl jet dvousetkilometrovou cestu s podvalem s prázdnou.

Vrátili mu život

A doma pak uvnitř objevili řadu pokladů. „Nemělo to dveře, byla tam plíseň, propadlé stropy, používali to jako sklad. Ze skříní se vyvalily věci, sklenice, vzduchovky, knížky, světla z autodromu, hračky, ale i přes to všechno se mi líbil,“ podotkla Kamila.

Přívěs mohl skončit ve sběrném odpadu, ale podařilo se jim vrátit mu lesk. „Přinejhorším bych ho odvezl celý do šrotu, byly z něj dvě plné káry odpadu, ale nakonec jsme z něj udělali luxusní prodejnu,“ míní Pavel Mládek. Všechny úpravy poctivě dokumentovali, a tak si je lze prohlédnout v přiloženém albu.

V Soběslavi v ulici U Jatek otevřeli manželé Pavel a Kamila Mládkovi svou zahradu lidem, točí tu zmrzlinu, připravují drinky a v pátek a v sobotu si u nich lze opéct i špekáčky.

Podobný příběh má i trabant. „Napsal jsem jen poptávku na facebook, že sháním vrak a ozvalo se plno lidí,“ přiblížil nadšeně Pavel. Původně to měl být květináč, chodily nabídky na favoritky, felicie, bavoráky, fiaty, ty je však nezaujaly. „Chtěli jsme něco vkusného s kulatými světly, nejdřív jsme kupovali vraky a pak až stroj na zmrzlinu,“ upozornila Kamila Mládková.

Ovoce v kornoutu

Speciální požadavky měli i na dodavatele zmrzliny. „Jsem proti tomu dávat lidem nekvalitní potraviny, většina komerčně prodávaných zmrzlin, je něco, co bych nechtěla prodávat. Nemohla jsem nic najít a nechtěla jsem dělat šlehanou hmotu z prášku, v který nic není. Pak jsem náhodou objevila malou moravskou firmu, kde dělají poctivé ovocné sorbety,“ prozradila s tím, že tak mají 12 druhů ovocných zmrzlin.

Některé druhy dokonce sami vyrábí, protože se nespokojí s málem a rádi zkouší nové příchutě. „Našli jsme si cestu ke zmrzce i k druhému dodavateli, který nás učí i výrobu domácích zmrzlin,“ uvedla s tím, že poskytnou ovoce i ingredience a ona si pak doma připraví finální produkt do přístroje.

Klasika i novinky, pro vegany a alergiky

Nejmladší dcera má řadu potravinových alergií, a tak je výroba upravená i kvůli jejím požadavků. „Má alergii na mléčnou laktózu, lepek, oříšky, vejce, skoro všechno, proto máme vše vhodné pro alergiky, sorbety i kornouty jsou veganské, mléčné zmrzliny bezlaktózové,“ prozradili.

V plánu mají dělat okurkovou, limetku s chilli, slaný arašíd či ostružinovou, běžně střídají klasiku (čokoládu, vanilku, smetanu, stracciatellu) s novinkami a trendy jako kokos s mákem, černá sušenka, jablko se skořicí, slaný karamel. Oblíbené u lidí jsou podle nich ovocné příchutě rakytník, citron, mango, jahoda, lesní ovoce, máslová hruška, ananas, maracuja, černý rybíz a třešeň.

V Soběslavi v ulici U Jatek otevřeli manželé Pavel a Kamila Mládkovi svou zahradu lidem, točí tu zmrzlinu, připravují drinky a v pátek a v sobotu si u nich lze opéct i špekáčky.

Ve stánku připravují i teplou a ledovou kávu, ovocné alkoholické i nealkoholické drinky dle denní nabídky a v pátek a v sobotu zvou veřejnost také na společné opékání špekáčků. V současnosti je jim výbornou podporou i zručná brigádnice. I pro příští rok mají Mládkovi velké plány a chtějí rozšířit podnikání ještě o pojízdnou prodejnu. Rádi by obráželi malé festivaly, svatby, akce jako koncerty, poutě, či hasičské soutěže v okolí a dopřáli kvalitní osvěžení širšímu okruhu strávníků. Na své druhé zahradě by chtěli založit také sad a pěstovat vlastní ovoce jako meruňky, ostružiny, rybíz a další.

