Někomu navodí příjemné pocity plné vzpomínek na dětství, jinému z něj naskočí husí kůže a dýchne na něj socialistická doba temna. „Co pozoruji, je u návštěvníků je to tak půl na půl,“ říká Roman Švec z krumlovských klášterů. „Někdo se nad tím vším nostalgicky rozplývá, někdo říká: rád jsem to viděl, ale už nikdy víc!“

Na výstavu se přišly podívat už stovky lidí, vyvolala nečekaně velký zájem. „Právě řešíme, jestli nenecháme výstavu otevřenou i přes svátky, měla v neděli končit, ale lidem se moc líbí, tak rozmýšlíme, co s ní,“ dodává Roman Švec. „Velký zájem projevily školy, že by tam vzaly žáky, aby viděli, jak se u nás dříve žilo.“

Nápad vytvořit toto velmi realisticky působící okénko do socialismu vznikl během plánování akce 30 let po sametu. „Na té spolupracovalo město, kláštery, Egon Schiela Art Centrum, škola sv. Anežky, zámek a další partneři,“ vyjmenovává programový šéf klášterů a místostarosta města pro kulturu Ivo Janoušek. „Chtěli jsme, aby si lidé zavzpomínali, jak tenkrát bylo. Proto jsme na náměstí udělali slide show ze starých fotografií, proto jsme dali dohromady výstavu krumlovských výtvarníků, která je o víkendu k vidění v Prádelně v Hradební ulici, aby se Krumlováci mohli sejít a společně zavzpomínat. A řekli jsme si, že uděláme i nějaký fór – socialistický byt.“

První verze byla, že se byt udělá v městském domě na Latránu. „Studenti z Anežky se tam šli podívat, ale zjistili, že byty, které teprve čeká rekonstrukce, jsou v tak špatném stavu, že by to tam provést nešlo, a tak jsme to odpískali,“ vysvětluje Ivo Janoušek. „Mě pak napadlo, že jsem se jednou, když jsem si procházel zámecký areál a spojovací chodby, abych viděl, kam lidi vzít a nevzít, dostal i do domu vedle solnice, kde se za pětadvacet let nic nezměnilo. Jsou tam papundeklové dveře, lina, vypínače, spousta původního vybavení. Uvědomili jsme si, že dát tu výstavu sem by to bylo mnohem jednodušší, a tak jsem zavolal panu kastelánovi Slavkovi, jestli do toho s námi půjde, jelikož ten prostor už patří zámku. Byl nadšený, ale zděsil se termínu, prý se to za deset dnů nedá zvládnout.“

Jak je vidět, zvládnou se to dalo, ale chtělo se do toho vrhnout po hlavě. „Poprosili jsme paní Jirmusovou z Egon Schiele Art Centra o zápůjčku nábytku ze 60. až 80. let, protože víme, že tyto kousky, ředitel Anežky Martin Busta přijel s kompletní kuchyňskou linkou, začali jsme obvolávat studenty, známé a zaměstnance klášterů. Během čtyř dnů jsme to do bytu navezli. Pavel Krejčí z Anežky, který výstavu autorsky držel, společně se studenty začal vybírat. A je to opravdu vymazlené, v lidech výstava probouzí silné emoce.“

Ivo Janoušek přiblížil i nejhezčí zážitek z vernisáže. „Přišla paní, která prošla spojovací chodbou v domnění, že jde prostě někam, kde to vypadá jako v socíku, a najednou se ocitla přímo v bytě, kde vyrostla. Padesát let tam nebyla! Říkala, že když jí bylo sedm nebo osm, komunisti je vystěhovali a v bytě udělali pasovku. Ona bydlela přímo v těch místnostech a netušila, že se ocitne právě tam.“

Byt je, stejně jako Prádelna a výstava Český Krumlov – město výtvarného umění, která tam je nainstalovaná, dostupný zadarmo, volnou vstupenku dostanete v pokladně klášterů.

Ivo Janoušek zve zároveň na adventní komentované prohlídky, které se konají každou sobotu, počínaje 30. listopadem, vždy v 17 a 18 hodin. Na ty je ale omezená kapacita, lepší je se rezervovat místo v pokladně. Vstupenka stojí 150 korun.