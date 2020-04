Energetici podle tiskového mluvčího JE Temelín Skupiny ČEZ Marka Svitáka během této operace umístili do reaktoru 163 palivových souborů. Aktuálně se připravuje zpětná montáž reaktoru.

"Zavážení probíhalo čtyři dny nepřetržitě 24 hodin denně. Soubory pracovníci prostřednictvím speciálního zavážecího stroje umísťovali na přesně stanovené pozice. Ty určili reaktoroví fyzici na základě výsledků řady složitých výpočtů. Čtvrtinu aktivní zóny reaktoru tvoří nové soubory, naopak nejstarší budou v reaktoru pracovat už čtvrtým rokem. Proto odborníci palivo umisťovali tak, aby zajistili rovnoměrný vývin tepla a zároveň omezili vliv neutronů na nádobu reaktoru," popsal mluvčí.

Během přesunu paliva z bazénu do reaktoru ujel zavážecí stroj přibližně pět kilometrů. "Jeho maximální rychlost dosahovala necelých 30 centimetrů za vteřinu. V průběhu zavážení se ale liší. Například vlastní palivový soubor zařízení na pozici v reaktoru zasouvá rychlostí tři centimetry za vteřinu. Každý jeho pohyb sleduje obsluha pomocí speciální kamery. Vše se děje pod vodou a veškeré manipulace jsou součástí bezpečnostních kontrol ze strany SÚJB a mezinárodních organizací. Výměna paliva, ale i jeho skladování, jsou prostřednictvím kamer přenášeny například do Vídně do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii," pokračuje Marek Sviták.

Aktuálně jsou dle jeho informací v provozu čtyři z šesti komerčních jaderných bloků v České republice. Dohromady kryjí přibližně třetinu české spotřeby. V odstávce pro výměnu paliva se nachází třetí blok v Dukovanech a ze stejného důvodu energetici 13. března odstavili i první temelínský výrobní blok.

"Průběh odstávek zatím opatření k ochraně před šířením koronaviru neovlivňují. První preventivní opatření přijal ČEZ už na přelomu února a března a postupně je doplňuje a rozšiřuje. Konkrétně uzavřel infocentra, posílil hygienu, osobní schůzky nahradil skypovými konferencemi, upravil provoz jídelen a bufetů, pravidelně desinfikuje autobusy pro návoz zaměstnanců nebo všem zaměstnancům kontroluje u vstupu do elektrárny tělesnou teplotu. Pro provoz klíčoví zaměstnanci pracují v upraveném směnovém režimu s omezeným kontaktem s okolím. Místo původních šesti směn se nově střídají čtyři směny. Dvě směny zůstávají doma jako záloha," dodává Marek Sviták.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 4,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.