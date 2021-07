V centru Třeboně možná narazíte na slepé uličky a ještě se u toho pobavíte. V historickém domě na náměstí přímo u Hradecké brány dospělým i dětem nabízí kopu zábavy zrcadlové bludiště.

Unikátní expozici můžete navštívit v Třeboni. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Zážitkovou expozici představuje Magda Krčmářová, která v prostorách dává lidem pokyny, jak bludištěm projít. „Když sem člověk přijde, tak ho zaujme takzvaná studna. Když do ní nahlédnete, vidíte do nekonečna. Jde o optický klam. Jsou to dvě zrcadla proti sobě. Je tu i dětské bludiště. Rozhodně tu nechybí křivá zrcadla, těch je tu hodně a nejdůležitější je křišťálové bludiště,“ říká o expozici.