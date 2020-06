V Tučapech na Táborsku, kudy protéká Černovický potok, byl v neděli 21. června před desátou hodinou vyhlášen první stupeň povodňové aktivity.

Na Táborsku byl na Černovickém potoce v neděli 21. června dopoledne vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Podle starosty obce Pavla Nováka místní situaci monitorovali už dříve. „Právě odjíždím ze sportovního areálu,“ uvedl v půl dvanácté starosta. Tam totiž spadl taras do potoka. „Nejdříve suchá půda najednou byla celá promáčená, taras ani opěrná zeď to nevydržely a zbortily se,“ vysvětluje Pavel Novák. Jednotka požární ochrany zde čistila koryto. Poškodila se dále mostní konstrukce nad potokem. „Nejsme tu ohrožení na životech ani na majetku, jen bohužel došlo k tomu poškození mostu v části pro pěší,“ přibližuje starosta. Podle něj však již přestává pršet, déšť již není tak silný a ustává. „Uvidíme ještě večer, ale snad by to nemělo být už tak dramatické,“ doufá Pavel Novák.