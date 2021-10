Úterek na Českokrumlovsku nabízí pobavení v divadle, na koncertě nebo voňavé tvoření.

Swingový orchestr českobudějovického Českého rozhlasu. | Foto: archiv Českého rozhlasu

Zvěřinec pana Ezopa se jmenuje představení pro děti, které začíná v 17 hodin ve vyšebrodském kině. Divadlo Na větvi rozbalí věky prověřené bajky v cestovním balení. Kdysi jeden starý otrok procestoval svět. Kudy chodil, tam potkával lidi. Jsou totiž všude. Lidé dokážou být různí. Hodní i zlí, někdy lstiví, někdy hloupí… Jak ale někomu říct pravdu do očí? Může to být ošemetné i zapeklité. A tak si tenhle pan Ezop vymyslel svůj svět, o kterém vypravoval příběhy. Svět, kde se zvířátka chovají a mluví úplně stejně jako my. Jednou je hlavním hrdinou lev či opičák, jindy liška, ale třeba i luční kobylka nebo mravenec a páv. Moudrost sbalená na cesty pro nejmenší, menší i ty větší. Vstupné 50 korun.