/ANKETA/ První vakcíny pro Jihočeský kraj by měly do Budějovic dorazit ve čtvrtek 31. prosince, jak v pondělí odpoledne potvrdil hejtman Martin Kuba. Původně počítal s 27. nebo 28. prosincem.

Jihočeský hejtman Martin Kuba. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

První na řadu s očkováním přijdou zdravotníci a pracovníci sociálních služeb, na veřejnost přijde řada zhruba na konci února. Sám hejtman, ač povoláním lékař, mezi nimi nebude. „Potřebujeme naočkovat zdravotníky a po nich nejohroženější skupiny lidí. Do očkování by se teď neměli hrnout zdraví lidé mladší 65 let. Vakcín přijde v počátku málo a já nemám v úmyslu vakcínu sebrat někomu, kdo ji potřebuje víc než já.“