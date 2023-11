Ke Dni válečných veteránů, který připadá na sobotu 11. listopadu, si Národní památkový ústav připravil pro návštěvníky benefit. Držitelé průkazu válečného veterána budou mít vstup zdarma.

Zámek a hrad Český Krumlov. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

„Platí to na základní prohlídkové okruhy, a to ve všech v tento den otevřených památkách. Na jihu Čech se to týká zámků Český Krumlov, Hluboká a Třeboň,“ uvedla za Národní památkový ústav Markéta Slabová.

Kompletní přehled zapojených památek najdete ZDE.

Zámek a hrad v Českém Krumlově nabízí šest prohlídkových tras. Najdete je ZDE.

Zajímavý výlet čeká na návštěvníky i v Hluboké nad Vltavou. Více ZDE.

Také Třeboň má co nabídnout, podívejte ZDE.