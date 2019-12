Na Vánoce pravidelně zažívá železnice zvýšený příliv cestujících. Tentokrát budou muset věnovat obzvláštní pozornost změnám, které přinesla polovina prosince, kdy začaly platit nové jízdní řády.

Řadu tratí například obsluhují další noví dopravci, proto by při delší trase měli cestující počítat s tím, že nemusí stačit jeden jízdní doklad, jako do poloviny prosince. Na mnoha dalších stanicích také zmizela už na počátku prosince výdejní místa jízdenek. Třeba v jižních Čechách si České dráhy z ekonomických důvodů ponechaly prodej jen ve 13 stanicích.

Všichni dopravci už ale standardně nabízejí prodej jízdních dokladů přes internet nebo přímo ve vlaku a dokonce i průvodčím lze zpravidla uhradit platbu také bezhotovostně.

Největší firma – České dráhy sice zvedla i základní tarif o 2,5 %, což je podle mluvčí společnosti Gabriely Novotné způsobeno inflací. Ale velká část zákazníků to ani nepocítí, protože využívají zvýhodněné dynamické jízdné. „Například základní cena jízdenky z Prahy do Českých Budějovic se inflací zvýší z 247 na 252 korun, ale my na této relaci běžně nabízíme Flexi zvýhodněnou jízdenku za 169 korun,“ říká Gabriela Novotná. Ke změnám patří třeba i zrušení zpáteční jízdenky, ale zákazníci o ně ztráceli zájem, protože jiné zvýhodněné tarify se vyplatily více. K novinkám patří i možnost využít první třídu i při zlevněném jízdném, za splnění některých podmínek.

Na jihu Čech nyní působí na železnici čtyři dopravci – České dráhy, GW Train Regio, JHM (jimdřichohradecké místní dráhy) a ARRIVA.

U Českých drah, které podle hejtmanky Ivany Stráské ujedou v jižních Čechách ročně s cestujícími téměř pět milionů kilometrů, objednal Jihočeský kraj od poloviny prosince nové spěšné vlaky ze Strakonic přes Písek do Tábora (osm párů v pracovní dny) a z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic (pět párů v pracovní dny) nebo posílení na trase České Budějovice – Dívčice – Písek.