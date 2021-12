"Prvního ročníku jsem se zúčastnil jenom já s Jonášem. To mi bylo 17 let," zavzpomínal Pavel Krátký z Kamenného Újezdu. "To jsme startovali z Českého Krumlova." Kamarádů na zimní plavbu po tradiční trase ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou postupně přibývalo. Tentokrát na vodu vyjely čtyři lodě s osmi lidmi. "Někdy je nás více, jindy zase méně. V každém případě do této tradice teď zapojujeme i děti. A v Boršově plavbu vždy končíme ohníčkem u řeky."