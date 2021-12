Co je třeba? Na lyže mohou ti dospělí, co prodělali covid v posledních 180 dnech a mají dvě dávky očkování nejméně 14 dní. Mladší 18 let musí mít negativní PCR test ne starší 72 hodin, děti do 12 let žádný doklad nepotřebují.

„Pokles teplot v tomto týdnu nám dovolil znovu uvést do provozu zasněžovací systém a vylepšit tak stav sjezdovek zejména v areálu Kobyla. V tuto chvíli intenzivně dosněžujeme sjezdovku U můstků tak, aby byla připravena k uvedení do provozu o víkendu nebo na začátku „prázdninového“ týdne,“ řekl den před Štědrým dnem ředitel areálu Zadov Ing. Luděk Sáska.

Na Zadově bude v době svátků omezen provoz jen na Štědrý den (lyžuje se od 8.30 do 13 hodin), jinak jsou ve všechny ostatní dny od soboty 25. 12. až do neděle 2. 1. všechna přepravní zařízení v provozu denně od 8.30 do 16 h, večer se lyžuje od 18 do 21 hodin.

„Zatím fungují pouze lanová dráha Zadov-Kobyla a malý vlek Tatrapoma, od soboty pojede i lyžařský vlek U Horejšů. Spuštění dalších zařízení, ať už lanové dráhy Churáňov nebo areálu Nové Hutě, je závislé na přírodním sněhu. Předpověď počasí je trochu nejistá, na období od 27.12. se různé modely dost liší, takže budeme vidět co nám příroda dovolí.“ dodal Sáska

Pro tradiční štědrodenní návštěvníky mají na Zadově připraven vánoční dárek: štědrodenní slevu: skipas pro dospělé za 300 Kč, pro mládež 200 Kč a pro děti do 6 let za 50 Kč.

Skiareál Lipno přidává další kilometry sjezdových tratí a spouští všechny lanovky, a to od Štědrého dne. V sobotu vypukne i večerní lyžování a jako bonus i večerní bobování ve výukovém hřišti Foxpark. Areál bude i ve sváteční dny otevřen denně od 8.30 do 16 hodin.

Lyžovat přes den je zábava, ale večer to má své nezapomenutelné kouzlo. Obzvlášť pokud při tom vidíte na zamrzlou hladinu lipenského jezera a osvětlenou marinu. „Večerní lyžování na sjezdovce Jezerní je neopakovatelný zážitek, který jinde nenajdete. Letos ho všichni mají v cenně jednodenního i pěti a šestidenního skipasu,“ připomíná tisková mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová. Večerní lyžování bude od 25. prosince v provozu denně od 18 do 21 hodin.

Otevřená je i Stezka korunami stromů na Lipně, s výjimkou Štědrého dne. Tradičně si její návštěvu nenechává ujít mnoho návštěvníků na Nový rok. Výhledy na Šumavu, Novohradské hory a při dobré viditelnosti i na Alpy se nikdy neokoukají poznatky z ptačí říše, které poskytuje Ptačí stezka, která doprovází návštěvníky od vchodu až na vrchol jsou vždy přínosné. Otevřeno je od 10 do 16 hodin.

Hochficht láká na 21 km sjezdovek

Nejvíce otevřených sjezdovek na „českých horách“, výborné sněhové podmínky a předvánoční lyžování bez čekání. To je kombinace, kterou si na oblíbeném Hochfichtu nedaleko lipenského jezera pochvalují i lyžaři a snowboardisti z Čech, které od zimních radovánek je neodradilo ani zpřísnění podmínek pro cestu do Rakouska.

Koho neodradí ani přísnější pravidla pro cestu do Rakouska, nebude návštěvy Hochfichtu litovat. Největší rakouský skiareál mimo Alpy dostává své velikosti, a zatímco většina jiných skiareálů na českých horách má v provozu jen několik málo sjezdovek, na Hochfichtu jsou otevřeny všechny sjezdovky o celkové délce 21 km a v provozu jsou všechny lanovky a vleky.

„V současnosti můžeme lyžaře pozvat na ideální lyžařské podmínky. Nejen v Čechách, ale také v Rakousku je před Vánocemi většina lidí na nákupech, a proto si na Hochfichtu najezdíte bez čekání a na prázdných sjezdovkách“, uvedl Gerald Paschinger, ředitel Skiareálu Hochficht, který si velice váží tohot, že Češi na Hochficht nepřestávají jezdit ani době ovlibněné covidovými opařtřeními.

Areál Hochficht je otevřený denně od 8.30 do 16 h, pouze na Štědrý den pouze od 8.30 do 15 h.

Pravidla pro nákup skipasů a lyžování

Lyžování je na Hochfichtu možné pouze pro osoby s ukončeným očkováním nebo po prodělané nemoci (pravidlo 2G – u nás známé jako ON). Pravidlo 2G musí na pokladně prokázat každý host starší 12 let. Stačí k tomu česká aplikace Tečka nebo oficiální Covid certifikát v tištěné či elektronické podobě. Dále je potřeba ve všech uzavřených prostorech mít nasazenou ochranu dýchacích cest kategorie FFP2 a je doporučeno dodržovat u pokladen a nástupu na lanovky rozestupy 2 m.

Přehled aktuálních opatření ve skiareálu je podrobně zpracován v českém jazyce zde.

Pravidla pro překročení hranice do Rakouska

Rakouská vláda zpřísnila kvůli variantě Omikron od pondělí 20. prosince 2021 podmínky pro vstup do Rakouska občanům všech států vč. České republiky. Původní pravidlo 2G bylo zpřísněno na tzv. 2G+, což znamená, že k podmínce „mít ukončené očkování či prodělané onemocnění“ je potřeba při překročení hranice do Rakouska předložit (v případě kontroly) také negativní PCR test (platnost 72 hodin). Toto nařízení neplatí pro děti do 12 let, které nadále nepodléhají žádnému omezení.

Osoby, které již absolvovaly 3. dávku vakcíny (tzv. booster), negativní PCR test předkládat nemusí.