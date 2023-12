Sníh, který zasypal budějovické náměstí, dostal v sobotu navečer barevný nádech. Po roce se na něm rozzářil vánoční strom a spolu s ním i oči těch, co se navzdory kalamitě vydali do centra a nenechali si tu podívanou ujít. A aby nehrozilo žádné riziko, pracovníci služeb města jedli obtěžkanou silnou vrstvou sněhu odpoledne raději pečlivě oklepali.

Rozsvícení vánočního stromu na českobudějovickém náměstí. | Video: Deník/Petr Hřídel

A i letos patří k těm nejkrásnějším v celém Česku. Vánoční strom z Budějovic totiž už několik let po sobě vládne anketě o ten nejkrásnější. Zda se mu to povede i letos, je zatím velká otázka. „My jsme tady patrioti a samozřejmě vždycky z toho úspěchu máme obrovskou radost. Pokud bude anketa letos vyhlášena, věřím, že se Budějčáci opět aktivně zapojí,“ nechala se slyšet českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Budějovická radnice chystá zimní soutěž. Nejhezčí ulice vyhraje sto tisíc

Asi třicet centimetrů vysokou jedličku vysadili před šedesáti lety prarodiče dárce pana Lukáše Medvece. A vyrostla z ní odhadem asi 18 metrů vysoká krasavice. Na náměstí Přemysla Otakara II. doputovala 17. listopadu poté, co ji rodina darovala město, protože se mírně nakláněla do silnice a hrozilo, že by při silném větru mohl spadnout.

Vánočním překvapením, které před svátky Budějčákům sliboval náměstek primátorky Michal Šebek, je sváteční nasvícení Černé věže.