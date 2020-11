Vánoční stromy ve městech a obcích se rozsvítily v regionu. A spolu s nimi se rozzářily množstvím světýlek i objekty firem a rodinné domy.

Nádhernou vánoční výzdobou se můžete pokochat v Kaplici. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

V Českém Krumlově ale lidé i děti čekali na rozsvícení vánočního stromu na náměstí do 18.45 hodin marně. Rodiny mířily na večerní procházku o první adventní neděli na krumlovské náměstí od půl páté, ale čekalo je zklamání. Ačkoliv náměstí vánočně svítilo, hlavní atrakce - vánoční strom - se jediný nořil do tmy. Marně děti vyzváněly na zvoničku u stromku, aby strom probudily. Do 19. hodiny už vydržel čekat málokdo, lidé to vzdali a náměstí se vyprázdnilo.