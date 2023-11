Výstavu pořádá větřínský klub seniorů za podpory města a občanů. „Máme tu výrobky nejen od Větříňáků, ale i od Krumlováků, a musím říct, že výrobky jsou každý rok úžasné, a hlavně jsou každý rok jiné,“ přiblížila hlavní organizátorka výstavy Jiřina Kozáková. „Máme radost, že chodí lidi, a také ze spolupráce se školkou. Byli jsme tam péct perníčky a mrňata je nazdobila. Děti byly opravdu šikovné, moc je to bavilo.“

Na výstavě pro návštěvníky bylo připravené také občerstvení. „Každý něco přinese, jak ti, co vystavují, tak i my, co sedíme u vchodu. A aby nám nebyla zima, uvařili jsme i punč.“

