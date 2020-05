Jak jsem před nedávnem vytáhla svou maminku na krátkou procházku ke zlatokorunskému klášteru. Byl krásný májový den, přesto nikde nikdo. Všechny budovy prázdné. Klášter zavřený, obecní úřad zavřený, mateřská školka jakbysmet. Na klouzačkách a pískovištích si mohl hrát tak akorát vítr. V pátek ale, ejhle, jsem se od starosty Zlaté Koruny dozvěděla dobrou zprávu: školku od pondělí znovu otevírají. Jsou tak spolu s Českým Krumlovem, kde ode dneška startuje provoz ve všech sedmi mateřinkách, mezi prvními, kdo se tohoto kroku odváží.

Zuzana Kyselová. | Foto: Deník

Začátek bude asi napínavý. Všichni včetně dětí musí do školek přijít v rouškách. Uvnitř už je děti a učitelky mít nemusí. Nejspíš tam budou viset pokyny, jak se mají rodiče chovat. Co dělat dřív? Číst, jak si počínat, dezinfikovat si ruce, co dítěti sundat nejprve, oblečení nebo roušku? Kam tu roušku uložit, aby si je děti nepopletly? A to vše s netrpělivou frontou čekatelů za zády, neboť dovnitř budou vstupovat pravděpodobně postupně. Přijde ale vůbec nějaké dítko? Půjdu se na to podívat. Chystáte se s dítětem do školky také vy? Napište mi na: zuzana.kyselova@denik.cz