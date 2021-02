Zdroj: Deník

V jakém stadiu je příprava nového využití areálu kasáren, budoucí obytné čtvrti Nový Dvůr?

Dalibor Carda: Máme vyčleněné peníze na přípravu celého projektu. A na jaře chceme oslovit a pozvat developery z celé republiky, kdy jim v rámci konference Brownfieldy 2021, čili jakési burzy, nabídneme, co budeme chtít v kasárnách mít a vybudovat. A podle toho pak začneme s tím prostorem zacházet a přidělovat ho zájemcům, kteří by v souladu s představami města začali budovat novou čtvrť. Investice do přeměny bývalých kasáren bude veliká, ale když práce rozdělíme na jednotlivé části, tak by se to mělo narodit poměrně rychle. Už se objevují zájemci o některé části kasáren pro vybudování sociálních zařízení např. pro seniory, nebo typu Alzhaimer centrum… Na samotném městě je zpracovat část, kterou je pruh kolem cesty od vlakového nádraží nahoru do Vyšného. Kolem ní by měl vzniknout zelený pruh, který chceme využít také pro vyřešení odvodu dešťových vod z Kleti.

Je na pořadu dne také příprava přestavby zimního stadionu?

Už se připravuje zpracování projektu. Dohodli jsme se na rozsahu přestavby, protože původně jsme s projektantem řešili také výhledové plochy do budoucna, což jsme ale nakonec kvůli finanční náročnosti stáhli. Podoba zimního stadionu je určena a vše bude záležet na tom, jestli získáme státní dotaci. Pokud uspějeme, mohli bychom se do toho pustit ještě v tomto roce. Ovšem bez dotace nejsme schopni přestavbu zvládnout. Příprava však hodně pokročila. Místostarosta Martin Hák se tomu velmi důkladně věnuje. V podstatě půjde o výstavbu úplně nové arény. Zachovaný bez změny zůstane prakticky pouze blok šaten.

Jak to vypadá s budováním nové městské čtvrti na ploše bývalé Jitony?

Tam je vše doladěno do stavebního povolení, je domluvena i úprava vjezdu do areálu. S investorem jsme na všem dohodnuti. Připraveny už jsou také dohody o pozemcích, které se rozkládají ve svahu směrem k vlakovému nádraží, vyjednaný je rovněž cestní systém a podobně. Myslím, že investor by se do toho měl pustit také v tomto roce. Developer – dodavatel stavby – je jasný, ale nevím, jestli už má vybrané dodavatele prací. V každém případě z naší strany je vše, co potřebuje, připraveno.

A práce vypuknou i na městském hřbitově, který rovněž potřebuje komplet zrevitalizovat…

Letos bychom chtěli revitalizovat v první řadě cestní systém. Penízejsou připravené. Jakmlile to počasí umožní, pustíme se do cestního systému stávajícího hřibitova. A musíme zrekonstruovat starou budovu, v níž je obřadní síň, tak, aby v ní vznikl důstojný prostor. Úpravy se ale odehrají jenom v určitých mezích, protože budeme připravovat výstavbu úplně nové obřadní síně. Letos jsou tedy v plánu cesty, údržba staré budovy a doladění projektu nové budovy.