„Do této chvíle známe výsledky vyšetření prvních 38 vzorků, všechny byly zatím negativní. Další informace budeme znát večer kolem dvaadvacáté hodiny,“ uvedla ve čtvrtek odpoledne ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Dostávám nyní dotazy na téma Jihočechů, kteří cestují za prací do Bavorska nebo Horních či Dolních Rakous. Už minulý týden jsem je přes média vyzvala k opatrnosti a k tomu, aby, pokud je to možné, necestovali. Rozumím lidské stránce problému, ale naší odpovědností je ochrana zdraví občanů našeho kraje. A povinností pracovat s fakty a tvrdými daty," doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Sousedé ve smutných číslech: Rakousko mělo podle Kvetoslavy Kotrbové ve středu večer 1646 pozitivních a sedm úmrtí, Německo celkově jedenáct tisíc pozitivních a dvacet úmrtí a sousední Bavorsko sedmnáct set případů a osm úmrtí. A když jako epidemiolog hodnotím dosavadních devatenáct případů, které v kraji máme, čtrnáct je jich spojeno s osobami, které pracovaly v zahraničí.

Po mobilním pracovišti u infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a ve Strakonicích, kde byl provoz zahájen ve středu, od středy začínají pracovat odběrová místa u dolního vchodu do areálu Nemocnice Jindřichův Hradec a u příjezdu do areálu Nemocnice Tábor.

Postup je takový, že osoby s cestovatelskou anamnézou, s příznaky onemocnění nebo ti, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou nebo osobou v karanténě, kontaktují telefonicky svého praktického lékaře a ti budou jednotlivé případy konzultovat s hygieniky. Pacienti pak budou o dalším postupu informováni přímo, aby věděli, co a kdy mají dělat. U táborské nemocnice bude odběrové pracoviště v provozu od 8 do 16, v Jindřichově Hradci od 8 do 12 hodin.